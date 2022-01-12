جامعة بنى سويف: الكشف على 28 ألف حالة بالمركز الطبى التخصصى فى 2021

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بنى سويف، إنه فى ظل السعى الدائم من إدارة مستشفيات جامعة بنى سويف فى تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى لمرضى المحافظة، موضحا أن المركز الطبى التخصصى استقبل أكثر من 28 ألف حالة مرضية خلال عام 2021.





وأضاف مرسى فى بيان اليوم الأربعاء، أنه تم الكشف على أكثر من 18 ألف مريض من العاملين بجامعة بنى سويف فى مختلف التخصصات الطبيه المختلفة، وكانت عيادات الباطنة العامة والمتوطنة والعظام والرمد من أعلى المعدلات التى تم الكشف فيها على المرضى وتم إجراء أكثر من 5 آلاف أشعة رنين مغناطيسى وإجراء أكثر من ألف عينة باثولوجى، وتم الكشف على 4 آلاف حالة مرضية ضمن مبادرات رئيس الجمهورية وعلاجهم، والكشف على أكثر من 3 آلاف حاله مرضية وعلاجهم ضمن مبادرات رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "C" و"B". وأشار إلى أنه تم الكشف على ألف حاله مرضية ضمن مبادرة "100 مليون صحة للمرأة المصرية" للكشف المبكر لسرطان الثدى وتم افتتاح عيادة تنظيم الأسرة فى شهر أغسطس 2020، إذ استقبلت أكثر من 100 مريض خلال هذه الفترة، وتقديم الخدمه الطبية اللازمة لهن، وسيتم افتتاح عياده المرأة الآمنة بالمركز الطبى لتقديم الخدمات اللازمة للمترددات.

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