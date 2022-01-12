محافظ الغربية: تطوير 7 مناطق عشوائية بتكلفة 410.9 مليون جنيه (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، اليوم الأربعاء، مع المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية والوفد المرافق له، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وذلك فى مستهل جولة لتفقد المناطق العشوائية التى تم تطويرها خلال العامين السابقين.

وأوضح محافظ الغربية أنه تم تطوير مناطق (العجيزى، سيجر، السلخانة، على أغا وقحافة) وفى المحلة الكبرى خضعت مناطق (التوبة، خلف مسجد المحجوب، شارع الخبى، مزلقان أبو القاسم، منطقة سكة طنطا وعزبة خضر) للتطوير فى قطاعات (الصرف الصحى، شبكات المياه، أعمال الكهرباء وأعمال الرصف والطرق).

وأوضح رحمى - حسب بيان للمحافظة - أن المحافظة قاربت على الانتهاء من تطوير كافة المناطق العشوائية غير الآمنة، وأنه لا مكان للعشوائيات فى الجمهورية الجديدة التى أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتفقد المحافظ ومرافقه مشروع عمارات الإسكان الاجتماعى بالعجيزى والذى يتكون من 6 عمارات، ضمن المشروع القومى لتطوير عواصم المدن الذى يستهدف إنشاء 500 ألف وحدة سكنية بجميع أنحاء الجمهورية، حيث يتم بناء 6 عمارات تتكون كل عمارة منها من دور أرضى و9 أدوار علوية بإجمالى 480 وحدة سكنية مقامة على مساحة 2.3 فدان، وسيتم نقل ساكنى منطقة كفرة مليم إليها عقب انتهائها.

وتابع المحافظ جولته بتفقد منطقة "كفرة مليم بتل الحدادين" المخطط نقل ساكنيها إلى مشروع الإسكان الاجتماعى بالعجيزى، حيث وجه الأهالى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، لحرصه على نقل سكان المنطقة إلى منازل جديدة، واختتمت الجولة بتفقد أعمال تطوير منطقة قحافة والتى تم تطويرها من خلال خطة تطوير العشوائيات.

وأشار رحمى إلى أن المحافظة قامت برصف 171 شارعا بالانترلوك، وجارى العمل بـ 1715 شارعا آخرين، كما تم رصف 36 شارعا بالأسفلت، بالإضافة إلى رصف 33 شارعا بالخرسانة و4 شوارع مشتركة ما بين الأسفلت والبلاطات الخرسانية وتركيب 775 بالوعات صرف مياه أمطار.

وفى المحلة الكبرى، خضعت المناطق العشوائية التى تم تطويرها لأعمال تطوير بشبكات المياه شملت تركيب وصلات مياه رئيسية بـ 911 وصلة، كما تضمنت أعمال الصرف الصحى تركيب وصلات مواسير صرف صحى رئيسية بطول 4638 م، ووصلات صرف منزلية بطول 961 م، حيث شهدت هذه المناطق أعمال رصف 41 شارعا بالانترلوك، ورصف 4 شوارع بالأسفلت، ووضع 300 بالوعة صرف مياه الأمطار.