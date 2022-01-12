سياسى ألمانى: حياة كريمة مبادرة عالمية.. ومنتدى الشباب تجمع منقطع النظير

جدة - نرمين السيد - أكد حسين خضر، عضو مجلس مدينة هيدن هاوزن فى ألمانيا، ألمانى من أصل مصرى، أن مبادرة حياة كريمة مبادرة عالمية متكاملة، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة أكدت أن تلك المبادرة تمثل الأولى من نوعها عالميًا كما أنها تخدم نحو 58 مليون فردًا.





ووصف خضر، بمناسبة مشاركته فى منتدى شباب العالم بنسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ، مبادرة حياة كريمة بأن أهميتها تتقارب مع أهمية مشروع السد العالى، فهى تستهدف الإنسان البسيط والارتقاء بمستوى جودة الحياة للمواطن.

وقال إن الجميع سعداء للغاية بتلك المبادرة الهامة، لافتًا إلى جدية المسؤولين فى تنفيذها بما يحقق التطوير فى كل المجالات.

وأشاد بمنتدى شباب العالم، ووصفه بأنه أكبر حدث من نوعه على المستوى الدولى يجمع هذا العدد الهائل من الشباب ومن مختلف التخصصات والجنسيات.

وأضاف أن منتدى الشباب يمثل فرصة كبيرة ورائعة لتبادل الإنجازات والتجارب على كل السمتويات.. كما أنه يمثل فرصة رائعه للتشبيك على المستوى الدولى وتبادل الخبرات المجالات المختلفة بما يحقق الاستفاده خصوصًا فى ظل ظاهرة العولمة.

وأكمل أن التنظيم رائع وفاق التوقعات، خصوصًا أنه ينعقد فى ظل انتشار وباء كورونا، فجاء التنظيم منقطع النظير ومحل أشادة عالمية من حيث جودة التنظيم ومضمون الورش التى يضمها المنتدى والإجراءات الاحترازية، فالجميع منبهر بهذا التنظيم الرائع.

وقال إن موضوعات الورش التى يضمها المنتدى هامة ومؤثرة للغاية تتماشى مع القضايا العالمية التى تهم الشباب فى كل مكان ومن مختلف الجنسيات، والتى تركز على السلام والأمن الغذائى والتغير المناخى الذى يعد من القضايا الهامة التى تؤثر على مستقبل الحياة على كوكب الأرض ولابد أن نجد لها حلول جذرية تتكاتف فيها كل الدول.

كما تحدث عن أهمية وقيمة الشباب ووصفهم بأنهمن "الغد والمستقبل" وأساس التنمية فى كل المجتمعات، وأن المنتدى يمثل تجمعًا فريدًا لنخبة من الشباب المتميز من مصر ومختلف الجنسيات يهدفون الى تحقيق التنميه والتغيير على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.