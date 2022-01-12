قافلة «حياة كريمة».. توقيع الكشف على 1890 مريضا فى الشرقية (صور)

جدة - نرمين السيد - أطلقت محافظة الشرقية قافلة طبية علاجية شاملة بقرية برمكيم التابعة لمركز ومدينة ديرب نجم، والتى استمرت لمدة يومين، فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، بتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.





شتملت القافلة العديد من التخصصات الطبية هى: "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن".. كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

ووقعت القافلة الكشف الطبى المجانى على 1890 مريضًا من أهالى القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 4 حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدى وطرق الفحص الذاتى للثدى، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين فى هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.