التوقيع على خطابات دبلوماسية متبادلة بشأن إهداء حكومة الأرجنتين عدد مليون جرعة...

في إطار جهود وزارة الخارجية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، لتوفير اللقاحات اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، قامت السفيرة د. ماهي حسن عبد اللطيف، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية، وسفير الأرجنتين بالقاهرة ”إدواردو فاريلا“، اليوم 12 يناير الجاري، بالتوقيع على الخطابات الدبلوماسية المتبادلة، والتي قبلت مصر بمقتضاها إهداء حكومة الأرجنتين الصديقة عدد مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

من جانبها، أعربت السفيرة د. ماهي عبد اللطيف عن تقدير الحكومة المصرية للعلاقات المتميزة القائمة مع دولة الأرجنتين في مختلف المجالات، سواءً على المستوى الثنائي، وخاصة مع الاحتفال بمرور 75 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أو من خلال تجمع الميركسور.

أكدت مساعد وزير الخارجية على أهمية تضافر جهود دول العالم للتعاطي مع الجائحة وتبعاتها، لاسيما مع ظهور تحورات جديدة للفيروس، مُبرِزةً جهود الدولة المصرية في هذا الصدد من خلال وضع وزارة الصحة برنامجاً دقيقاً لتحصين المصريين وتوفير اللقاحات اللازمة لذلك، مشيرةً إلى أن مصر تُعَدْ من أوائل الدول التي بدأت برامج التطعيم في العالم، ومعربة عن الشكر للدول التي أسهمت في تزويد مصر بهذه اللقاحات.