آخر أخبار منتدى شباب العالم اليوم ، تتجه الأنظار الأيام الحالية تجاه المستجدات الجارية فى منتدى شباب العالم الذى يعقد فى مدينة شرم الشيخ الساحلية.

دوت الخليج

منتدى شباب العالم، يضم الآلاف من الشباب الذين جاءوا لحضور المنتدى الذى أقيم برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك خلال الدورة الرابعة.

ووفقًا لما أشارت إليه المتحدثة باسم المنتدى، سارة بدر، فإن منتدى شباب العالم قد تقدم إليه هذه العام الآلآف من الشباب حول العالم ومن دول مختلفة فى القارة الإفريقية أو أوربا.

وفى أول أيام منتدى شباب العالم، شهد حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من قيادات الدولة، والكثير من وسائل الإعلام المختلفة.

انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم

وخلال فعاليات منتدى شباب العالم، تُقام العشرات من الندوات واللقاءات التى تعزز من أطر الحوار وتركز أيضًا على المستقبل خاصة ما يتعلق بالتنمية المستدامة، والتغير المناخي.

وتجدر الإشارة إلى أن منتدى شباب العالم، هذا العام يشهد تركيز كبير على الفعاليات الاقتصادية والمتعلقة أيضًا بالتغيرات المناخية التى ستطرأ على الكثير من الدول العربية والغربية، والتى تشهد فى الوقت الحالي مجهود مكثف.

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ويأتي تطلع المواطنين إلى منتدى شباب العالم انطلاقًا لما يتضمنه من حوارات ولقاءات فكرية تتصل بالتنمية واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى المستقبل القريب.