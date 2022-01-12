/671988/وكيل-تعليم-بورسعيد--التعليم-الخاص-شريكا-أساسيا-فى-العملية-التعليمية

أكد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الأربعاء، أن التعليم الخاص يمتلك من المقومات والخبرات ما يجعله شريكا أساسيا فى العملية التعليمية ‏لتصدير ونقل الخبرات بهدف الإرتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة شكلا وموضوعا، ويرصد دوت الخليج التفاصيل .‏

جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذى عقده دكتور اكرم حسن بممثلى مدرستى نرمين إسماعيل الدولية و بورسعيد المتكاملة الدولية بناء على توجيهات اللواء عادل ‏الغضبان محافظ بورسعيد بهدف تنفيذ تدريبات غير نمطية لمعلمى بورسعيد فى القريب العاجل.‏

وكيل تعليم بورسعيد : التعليم الخاص شريكا أساسيا فى العملية التعليمية

وأوضح وكيل الوزارة أن حزمة التدريبات تتلخص فى فنون التواصل وكيفية التعامل مع أولياء الأمور ونظام الفصل المعكوس وكيفية التعامل مع طلاب المرحلة ‏الإبتدائية نفسيا وربط التكنولوجيا بالمواد التعليمية وكيفية إدارة الوقت والتكامل و تعديل سلوك طلاب الدمج.‏

وأشار الدكتور أكرم إلى أن الحزمة التدريبية تعتمد على أربعة محاور أساسية وهى المحور الإجتماعى و الأكاديمى والتربوى وأخيرا المحور الإدارى بهدف إكتشاف ‏الفروق الفردية بين المستهدفين والعمل على تنميتها وتوظيفها لخدمة العملية التعليمية.‏

وكيل تعليم بورسعيد : التعليم الخاص شريكا أساسيا فى العملية التعليمية

ووجه الدكتور أكرم الإدارات المعنية بديوان المديرية بإتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ هذه الحزمة التدريبة وفقا لآلية تنفيذ ممنهجة بعد الدراسة العلمية الجيدة ‏لتحقيق أقصى إستفادة من خلال أطقم التدريب بالمدارس الدولية الشريكة وضمان الإستمرارية وتشكيل ناقلى خبرة للمتلقين المستهدفين متمنيا التوفيق ‏للجميع.‏

وقد حضر هذا الإجتماع أحمد والى وكيل المديرية و الدكتور أحمد عاطف المدير الأكاديمى لمدرسة نرمين إسماعيل الدولية و اللواء حسام رأفت المدير التنفيذى ‏لها و محمد كمال نائب المدير الإدارى لنفس المدرسة و الدكتورة غادة عطية مدير مدرسة بورسعيد المتكاملة الدولية و حنان عثمان مدير إدارة التعليم الخاص و ‏سوزان بغدادى مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات والدكتورة مروى مصطفى مدير إدارة التدريب و حازم عبد المطلب مدير إدارة العلاقات العامة ‏والإعلام.‏