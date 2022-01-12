/671969/غادة-علي-جلسة-المسئولية-الدولية-فى-إعادة-إعمار-مناطق-الصراعات-تؤكد-أن-مصر-مصدر-دعم-وإلهام-للعالم

أشادت النائبة غادة علي ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بانطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، وبمشاركة وفود من 196 دولة على مستوى العالم، ولمدة 4 أيام فى لفترة من 10 : 13 يناير، وبحضور الرئيس السيسي.

دوت الخليج

منتدي شباب العالم

أكدت النائبة غادةعلي عضو مجلس النواب، أن جلسة المسئولية الدولية فى إعادة إعمار مناطق الصراعات، جلسة مهمة تؤكد ان مصر تنطلق كمصدر دعم و والهام للعالم .

دعم مصر لليمن

وأوضحت عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أن المنظمات الدولية كافة تشيد بتحمل مصر المسئولية في إعادة إعمار مناطق الصراعات، مشيرة إلى أن عدد من دول الصراعات طلبت دعم مصر لليمن مثل ما قامت به في فلسطين وليبيا وسوريا، لافتة إلى كلمة ممثل اتحاد شباب اليمن فى الجلسة” طلب تأهيل وتدريب الشباب اليمني للقيادة من خلال الاكاديمية الوطنية للتدريب كي يتمكنوا من إدارة الأموال اليمنية والتبرعات الي وصلت الى ٢٥ مليار دولار لم يحسن استغلالها بعد، مثمنة الاستجابة الفورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي وقبل نهاية الجلسة كانت الطمأنة للجميع وليس لليمن السعيد فقط”.

فعاليات منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.