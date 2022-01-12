/671982/كأس-الرابطة-المصرية-فيوتشر-يتقدم-على-الشرقية-للدخان-بهدفين-مقابل-لا-شئ

انتهى الشوط الأول من مباراة الشرقية للدخان وفيوتشر بتقدم الضيوف بهدف نظيف.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتمكن طارق طه أن يحرز هدف فيوتشر الوحيد بعد مرور 10 دقائق من بداية المباراة.

وتقام المباراة على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، وتبث عبر أون تايم سبورتس 3.

ويقود المباراة تحكيميا محمد العتباني، هشام الدسوقي، رجب محمد، محمود رشدي، وائل فرحان، وهاني خيري.

كأس الرابطة.. التشكيل الرسمي لمباراة إيسترن كومباني أمام فيوتشر

يدخل فريق لإيسترن كومباني مباراته اليوم الأربعاء، أمام فريق فيوتشر على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة الأندية، والتي من المقرر إقامتها الثانية والنصف مساءً.

تشكيل ايسترن كومباني

في حراسة المرمي عمرو حسام

وخط الدفاع :أسامة عزب -بنچامين - كمال أبو الفتوح -الحسيني طه

وخط الوسط وطرابلسي -محمد ناصر مودي -متعب - فراس.

والهجوم أحمد تمساح - أوفا.

المجموعة الأولى.. الخميس 12 يناير

إيسترن كومباني ضد فيوتشر وتقام في تمام الثانية والنصف عصراً.

المصري أمام مصر للمقاصة وتقام في تمام الثانية والنصف عصراً.

بيراميدز أمام الاتحاد السكندري وتقام في تمام الخامسة مساء.

المجموعة الثانية.. الجمعة 13 يناير

الأهلي ضد الجونة وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

سموحة أمام الإسماعيلي وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.

المقاولون العرب ضد البنك الأهلي وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.

المجموعة الثالثة.. السبت 14 يناير

الزمالك ضد إنبي وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

سيراميكا كليوباترا أمام فاركو وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.

غزل المحلة أمام طلائع الجيش وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.

الجهاز الفني والبدلاء

- يسمح لكل فريق بجلوس 10 أفراد من الجهاز الفني والطبي والإداري على دكة البدلاء، ويحق لكل فريق تسجيل عدد 9 بدلاء في قائمة المباراة.

- يحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة، على أن تتاح لكل فريق 3 فرص لإجراء تبديلاته الخمسة، ولا تحتسب "تنتقص" أي تبديلات تجرى بين شوطي اللقاء من الفرص الثلاثة المتاحة لكل فريق.

- تلتزم جميع الفرق بالتواجد على أرض الملعب طبقًا للعد التنازلي المعلن والمرسل للأندية، ويقوم مراقب المباراة وحكم المباراة بتدوين أي تأخير مع توضيح السبب.