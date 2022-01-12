/671983/المقاصة--يتقدم-بثلاثة-أهداف-على-المصرى-بثلاثية-فى-الشوط-الأول

أنتهي الشوط الأول من مباراة مصر المقاصة أمام فريق المصري، تقدم المقاصة ثلاثية نظيفة ضمن المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ضمن مباريات الجولة لبطولة كاس الرابطة للاندية.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

المجموعة الأولى.. الخميس 12 يناير

إيسترن كومباني ضد فيوتشر وتقام في تمام الثانية والنصف عصراً.

المصري أمام مصر للمقاصة وتقام في تمام الثانية والنصف عصراً.

بيراميدز أمام الاتحاد السكندري وتقام في تمام الخامسة مساء.

المجموعة الثانية.. الجمعة 13 يناير

الأهلي ضد الجونة وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

سموحة أمام الإسماعيلي وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.

المقاولون العرب ضد البنك الأهلي وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.

المجموعة الثالثة.. السبت 14 يناير

الزمالك ضد إنبي وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

سيراميكا كليوباترا أمام فاركو وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.

غزل المحلة أمام طلائع الجيش وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.

الجهاز الفني والبدلاء

- يسمح لكل فريق بجلوس 10 أفراد من الجهاز الفني والطبي والإداري على دكة البدلاء، ويحق لكل فريق تسجيل عدد 9 بدلاء في قائمة المباراة.

- يحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة، على أن تتاح لكل فريق 3 فرص لإجراء تبديلاته الخمسة، ولا تحتسب "تنتقص" أي تبديلات تجرى بين شوطي اللقاء من الفرص الثلاثة المتاحة لكل فريق.

- تلتزم جميع الفرق بالتواجد على أرض الملعب طبقًا للعد التنازلي المعلن والمرسل للأندية، ويقوم مراقب المباراة وحكم المباراة بتدوين أي تأخير مع توضيح السبب.