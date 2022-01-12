السيسى يحيى المصريين: برنامج الإصلاح مكّن الدولة من تحمل الأزمات (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بمشاركة قائمة تضم نُخبة من المتحدثين وهم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وايلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، وحسن بوهزاع، رئيس الاتحاد العربى للتطوع، وآية عمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، وأليكس ستيفانى، المؤسس والعضو المنتدب لشركة "بيم" لرعاية المشردين وفاقدى المأوى، وسارة البطوطى، رئيسة ومؤسسة شركة "إيكو كونسلت"، وميكايلا سيسنى، المستشار المستقل ومؤسس شركة "بريام جلوبال" لرعاية ذوى الهمم.

ناقشت الجلسة تزايد معدلات الفقر التى تعد من أهم التهديدات الأساسية التى تواجه العالم ما بعد جائحة كورونا وفقًا لبيانات البنك الدولى، فقد دفعت جائحة كورونا ملايين الأشخاص إلى براثن الفقر، ومن المتوقع أن ينضم هؤلاء "الفقراء الجدد" إلى صفوف أكثر من مليار شخص يعيشون فى فقر متعدد الأبعاد حول العالم.

كما سلطت الجلسة النقاشية الضوء على تجربة مصر فى مواجهة الفقر والحد منه، عبر استعراض تجربة المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ودورها الناجح كأبرز المُبادرات التنموية الحالية فى الحد من التداعيات السلبية للجائحة.

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، حديثه عن الرؤية المصرية للمشروعات القومية التنموية فى مواجهة الفقر وخاصةً المشروع الأضخم "حياة كريمة"، بتوجيه رسالة إلى الشباب الضيوف المشاركين فى منتدى شباب العالم والتحية لشباب مصر، مؤكدًا أن الفقر من أهم الموضوعات التى تحتاج من الجميع الاهتمام بها، مشيدًا بمبادرة حياة كريمة كنموذج مُلهم لأفكار شباب مصر، وأوضح أن المشروع خطوة من ألف خطوة تنوى الدولة القيام بها، وأن هناك تواصلًا مستمرًا بين الحكومة والشعب.

وتابع الرئيس حديثه مؤكدًا أن مجابهة الفقر تأتى على رأس أولويات الدولة عن طريق العمل بالإخلاص وجد وإتقان وإيمان قدر الإمكان، مسلطًا الضوء على حجم الجهد المبذول فى ملف مجابهة الفقر، وأنه جهد دولة وحكومة وشعب وليس الرئيس وحده، مضيفًا أن الدولة المصرية أنفقت أكثر من 6 تريليون جنيه خلال 7 سنوات للخروج مما وصفه بـ"متاهة الفقر".

وأوضح الرئيس أن العالم كان يحتفل قبل جائحة كورونا، بخروج مليار شخص من الفقر، وعندما أتت الجائحة، ركزت مساعى العالم فى الحفاظ على المليار شخص ألا يعودوا مرة أخرى إلى الفقر، محذرًا من الخطورة الشديدة للفقر باعتباره جائحة تدمر الحاضر والمستقبل.

كما وجه الرئيس، التحية للشعب المصرى على تحمله صعوبات البرنامج الاقتصادى، قائلًا: "أسجل تحية واحترامًا كبيرين لشعب مصر، حيث كانت الأجهزة متحسبة جدًا من هذا الموضوع، وأنا كنت أراهن على الشعب المصرى وعلى المرأة المصرية، وأن هذا البرنامج سوف يقبله الشعب ويمرره".

وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى كان الطريق الذى مّكن الدولة المصرية من تحمل الأزمة الاقتصادية والأزمة الصحية، مشددًا على أهمية العمل فى حياة الشعوب لمواجهة أى تحديات.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.