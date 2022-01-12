حصاد 2021.. الصحة: تقديم التثقيف الصحى لأكثر من مليون شاب

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن خدمات البرنامج يتم تقديمها من خلال 1200 عيادة صديقة "للشباب والمراهقين" موزعين على منشآت الرعاية الصحية الأولية، بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف "عبدالغفار" أن العيادات الصديقة "للشباب والمراهقين" تهدف إلى التثقيف الصحى والتعريف بفترة المراهقة، بالإضافة إلى تشجيعهم على اتباع السلوكيات الصحية السليمة، وكيفية الوقاية من الأمراض المعدية والمزمنة، وأمراض الفم والأسنان، وكذلك التوعية بالتغذية السليمة.

ومن جانبه، أشار الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إلى تهيئة 280 منشأة رعاية صحية أولية خلال العام الماضى، للعمل ببرنامج الخدمات الصديقة للشباب والمراهقين، وذلك من خلال الإدارة العامة لرعاية أطفال السن المدرسى والمراهقين.

وأضاف "عبدالرازق" أنه تم تدريب 381 فريقا طبيا، وكذلك الجهاز الإشرافى من مسؤولى السن المدرسى بالمديريات والإدارات الصحية، على تقديم خدمات التثقيف الصحى والدعم النفسى، والمشورة للشباب والمراهقين.

وقال "عبدالرازق" إن جميع الخدمات فى هذه العيادات تقدم بالمجان، مشيرًا إلى أنه يتم تلقى استفسارات المواطنين عن خدمات العيادات الصديقة للشباب والمراهقين عبر الخط الساخن (15335).