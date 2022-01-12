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جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس السيسى، أجرى جولة تفقدية فى قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان يوم 27 ديسمبر 2021، وخلال الجولة التفقدية حرص على عقد لقاء مفتوح مع مجموعة من الأهالى، ودعا الطفلة جنى التى استقبلته فى مرسى جزيرة "كيكى" لحضور النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم.
وانطلقت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، بشرم الشيخ جنوب سيناء، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من آثار جائحة كورونا.
منتدى شباب العالم
ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وقد انطلق المنتدى عبر 3 نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطفلة جنى فى منتدى شباب العالم تلبية لدعوة الرئيس السيسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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