رسمياً.. بايرن ميونخ يمدد عقد كومان وينهي حديث برشلونة

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أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، عن تجديد عقد الدولي الفرنسي كينجسلي كومان، مهاجم الفريق البافاري، في الغنتقالات الشتوية الجارية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بحث برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، عن طريقة للوصول للتعاقد مع كومان في الإنتقالات الشتوية الجارية، لكن لاعب يوفنتوس السابق، يحسم أموره مع بايرن ميونخ ويوافق على تمديد عقده حتى 2027.

كينجسلي كومان

كومان انضم إلى بايرن ميونخ في 2017 قادمًا من يوفنتوس، على سبيل الإعارة لمدة عامين، قبل أن يوقع على عقد حتى 2023، وقبل نهاية عقده بعام، تمكن العملاق البافاري من تمديد العقد حتى 2027.

كومان كان صاحب هدف الفوز لـ بايرن ميونخ ببطولة دوري أبطال أوروبا 2020 ضد باريس سان جيرمان.

منذ انضمامه لـ بايرن ميونخ، فاز كومان بالدوري الألماني 6 مرات وكأس ألمانيا 3 مررات، وكأس الدوري 5 مرات، بالإضافة لـ دوري أبطال أوروبا ومونديال الأندية والسوبر الأوروبي مرة.

الخروج من كأس ألمانيا بخماسية

يعد بايرن ميونخ أكثر الأندية تتويج ببطولة كأس ألمانيا، والتي سيطر عليها في أخر خمس نسخ متواصلة، ليأتي الموسم الماضي ويخرج على يد مونشنجلاباخ بخماسية.

ليفاندوفيسكي الأفضل

توج البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، بجائزة أفضل لاعب في عام 2021 من قبل جلوب سوكر، بتصويت الجمهور عبر منصة "تيك توك".

وجاء فوز ليفاندوفيسكي بأفضل لاعب في عام 2021، وسط كبار وعمالقة الكرة العالمية، وهم محمد صلاح مهاجم ليفربول، الفرنسي كيليان مبابي، وليونيل ميسي مهاجمي باريس سان جيرمان، كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد.

شتوتجارد وبايرن ميونخ

انتهت أحداث مباراة شتوتجارت وبايرن ميونخ الألماني، بنتيجة خمسة أهداف دون رد، للصالح الفريق البافاري، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الألماني الممتاز.

يشارك الدولي المصري عمر مرموش، في صفوف شتوتجارت الألماني، بشكل قوي ورسمي، والذي ظهر اليوم في أكثر من مشهد، والأبرز جاء أمام سولى مدافع بايرن ميونخ، والذي مر مروش منه بكل مهارة.

افتتح سيرجي جنابري، سجل التهديف في المباراة، في الدقيقة الـ 40 من عمر اللقاء، وجاء بالهدف الثاني في الدقيقة الـ 53 عن طريق جنابري.