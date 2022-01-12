/671989/النائبة-سحر-العشري--مصر-اتبعت-إجراءات-اقتصادية-سليمة-وواضحة

قالت النائبة سحر عبد المنعم العشري عضو مجلس النواب وعضو لجنة الدفاع والأمن والقومي، أن ما تقوم به الدولة المصرية في الوقت الراهن وطوال السنوات السبع الماضية من إجراءات اقتصادية سليمة وواضحة هدفت إلى تحقيق نمو اقتصادي يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري الذي كان يحتضر عقب أحداث عام ٢٠١١.

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وأوضحت العشري، فى تصريحات لتحا مصر، ولعل حالة الاستقرار السياسي والأمني التي تشهدها مصر حاليا وما يعكسه من آثار إيجابية على نمو الاقتصاد المصري بشكل يفتح آفاق النمو وجذب الاستثمارات في مختلف قطاعات التنمية يعود بالنفع بشكل مباشر أو غير مباشر على المواطن البسيط ليعيش في مستوى مناسب يليق بأبناء الكنانة مصر كما أكد على ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي على عزم الدولة على النهوض بحياة المواطن المصري ووضح جليا فى حديثة اليوم فى الجلسة النقاشية بمنتدى شباب العالم بعنوان«تجارب تنموية في مواجهة الفقر»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن فعاليات اليوم الثالث من منتدى شباب العالم، وبمشاركة 196 دولة حول العالم.

سحر العشري: مصر تشهد حاليا أكبر طفرة في تاريخها في مختلف المجالات

وأشارت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنه يمكن لأي مواطن أن يلاحظه في كثير من القطاعات حجم التطوير والتأهيل والبناء، فمصر تشهد حاليا أكبر طفرة في تاريخها في مجال البناء والعمران، والطرق والزراعة والصناعة وغيرها الكثير من الانجازات التي تحقق ما طال الحلم به لمصر وهو عمارة كافة ارجاء التراب المصري لتوفير حياة كريمة لكل المصريين.

فعاليات اليوم الثالث من منتدي شباب العالم

هذا ووصل الرئيس السيسي لمقر انعقاد النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ.

وشارك الرئيس السيسي في جلسة نقاشية بعنوان "تجارب تنموية في مواجهة الفقر" المنعقدة الآن ضمن فاعليات اليوم الثالث لأعمال منتدى شباب العالم، المنعقد في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، وسط مشاركة شبابية من مختلف دول العالم.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.