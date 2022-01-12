/671991/تشكيل-بيراميدز-الرسمي-لمواجهة-الاتحاد-السكندري

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة الاتحاد السكندري في المواجهة التي تجمع بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس الرابطة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - حسين السيد - عمر جابر

خط الوسط: نبيل دونجا - إسلام عيسى - هشام محمد - إبراهيم حسن - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس.

بدلاء بيراميدز

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد فتحي - أحمد أيمن منصور - ناصر منسي - أحمد توفيق - عبد الله مجدي - وليد الكرتي - عماد ميهوب - صلاح يحيى، فيما خرج من القائمة الحارس أحمد دعدور.

انتهت مباراة بيراميدز أمام البنك الأهلي الودية التي جمعت بين الفريقين، حيث حقق البنك الفوز بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين.

حيث أحرز بيراميدز هدفي التقدم في الشوط الأول عن طريق محمود صابر وأحمد سامي من ركلة جزاء، وعاد البنك الأهلي وسجل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني جاءت عن طريق أسامة فيصل ومحمد هلال وفادي فريد.

وخاض بيراميدز المباراة بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: عبد الله مجدي - أسامة جلال - أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - حسين السيد

خط الوسط: محمود صابر - محمد حمدي - عماد ميهوب - إبراهيم حسن

خط الهجوم: ناصر منسي

نتيجة مباراة بيراميدز وطلائع الجيش

انتهت أحداث المباراة بين بيراميدز وطلائع الجيش، بفوزالفريق السماوي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في لقاء يجمع بين الفريقين في الأسبوع السابع من منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح محمود وادي سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 29 من عمر المباراة، من خلال انطلاقة رائعة من إبراهيم عادل من الطرف الأيسر ليخترق منطقة الجزاء وأرسل كرة عرضية بوجه القدم الخارجي لتصل إلى رمضان صبحي الذي مررها إلى الفلسطيني وادي ليسجل الكرة في الشباك.

عاد علي جبر مدافع بيراميدز بالهدف الثاني، لفريقه في اللقاء، في الدقيقة الـ 32 من عمر المباراة، من خلال كرة عرضية بوجه القدم الخارجي عن طريق إبراهيم عادل من الطرف الأيسر لصالج بيراميدز، لتمر من الجميع وتصل إلى علي جبر سددها من مرة واحدة داخل الشباك.