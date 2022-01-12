/671994/آمال-عبدالحميد الحالة المصرية التى-تمر-بها-البلاد-الآن-لم-تحدث-من-مئات-السنين

قالت النائبة آمال عبد الحميد عضو مجلس النواب، أن الحالة المصرية التى تمر بها البلاد الآن لم تحدث من مئات السنين وهى بالفعل حالة يقظة لمصر وانطلاقة إلى مصر الحديثهة، مشيرة إلي أن العمل متوالي ومنصب فى طرق عديده متوازية ومتوازنة رغم كل الضغوط وكل السلبيات السابقة والمعيقة لحالة التنمية والبناء التي نعيشها .

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وأكدت عبد الحميد، في تصريحات لتحيا مصر، إلا أن الإرادة السياسية و للرئيس عبد الفتاح السيسى تتخطى هذه السلبيات بوضع خطط ورؤي وحلم وهدف نعمل على تحقيقه فى بناء الجمهورية الجديدة وهو ما نؤكد عليه للجميع فى الحالة التى نعيشها من تكامل مؤسسي بين مؤسسات الدولة ونري حجم الانجازات التى تقومبها الدولة بداية من التشييد والبناء مرورا بالمبادرات ومنها الاعظم على الاطلاق مبادرة حياة كريمة التى نري حجم الانجاز الحقيقي للنهوض بحياة المواطن المصري .

آمال عبدالحميد: الصناعة هى قائده قطار المستقبل فى مصر

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى دور المواطن قائلة : والآن جاء دور المواطن لكى يخطوا خطوات هو الاخر للتغيير مما تعود عليه من السلبية وأن يعرف أن هناك وقفه عليه أن يقفها بجوار رئيسة كى يعبر إلى الحداثة وإلى ما نصبوا إليه والآن لابد من زيادة الموارد المصرية وسأقولها مرارا الصناعة هي قائدة قطار المستقبل في مصر و تلك هى المرحلة القادمة وإلى الجمهورية الجديدة.

فعاليات اليوم الثالث من منتدي شباب العالم

هذا ووصل الرئيس السيسي لمقر انعقاد النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ.

وشارك الرئيس السيسي في جلسة نقاشية بعنوان "تجارب تنموية في مواجهة الفقر" المنعقدة الآن ضمن فاعليات اليوم الثالث لأعمال منتدى شباب العالم، المنعقد في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، وسط مشاركة شبابية من مختلف دول العالم.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.