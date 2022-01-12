/671996/النائبة-إحسان-شوقي-ما-يحدث-الآن-من-إنجازات-بالنسبة-للوضع-السابق-هو-شيء كنا-نظنه-مستحيل

قالت النائبة إحسان شوقي عبد السلام عضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى شباب العالم وجلساته النقاشية توضح لنا ما تم علي ارض الواقع فبالفعل كانت مصر علي وشك الانهيار منذ ١٠ اعوام وما يحدث الان من انجازات بالنسبة للوضع السابق هو شيئ كنا نظنه مستحيل.

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وأضافت شوقي، في تصريحات لتحيا مصر، أنه تم إنجاز العديد من المشاريع التنموية بجانب المشاريع القومية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة كافة المصريين مثل حملة ١٠٠ مليون صحة ومشروع حياة كريمة كما أن الترابط الذى تم بين كافة الوزارات في سعي واضح للوصول إلي مصر التي نتمناها جميعا هو ما أدى الي نجاح تلك المشاريع علي أرض الواقع، لافتة أن ذلك سيؤدى بالضرورة الي تحقيق التنمية الشاملة بحلول عام ٢٠٣٠.

منتدي شباب العالم

يذكر أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

فعاليات اليوم الثالث من منتدي شباب العالم

هذا ووصل الرئيس السيسي لمقر انعقاد النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ.

وشارك الرئيس السيسي في جلسة نقاشية بعنوان "تجارب تنموية في مواجهة الفقر" المنعقدة الآن ضمن فاعليات اليوم الثالث لأعمال منتدى شباب العالم، المنعقد في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، وسط مشاركة شبابية من مختلف دول العالم.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.