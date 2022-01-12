/671998/إسلام-جابر-يشارك-كحارس-مرمى-في-تدريبات-الزمالك

شارك إسلام جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تدريبات الفريق اليوم في مركز حراسة المرمى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء مشاركة إسلام جابر في هذا المركز نظراً، لغعدم وجود الكثير من الحراس، حيث أن غادر أبو جبل للكاميرون للمشاركة مع منتخب مصر في كاس أمم أفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم الجمعة القادمة، في أول لقائات الفريق في كأس الرابطة، التي أنطلقت اليوم في نسختها الأولى.

ويأتي الزمالك على رأس المجموعة الثالية، بينما جاء الأهلي وبيراتميدز على رأس أول مجموعتين نظراً لترتيب الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي.

مرتضى منصور يجتمع مع فريق يد الزمالك

أجتمع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك مع فريق كرة اليد بالصالة المغطاه بنادي الزمالك.

وشهد الاجتماع حضور حسام غريب رئيس الجهاز الفني للفريق، ووجه الشكر لمرتضى منصور على صرف جزء من مستحقات اللاعبين.

وكان وعد مرتضى منصور اللاعبين بصرف باقي مستحقاتهم وهو ماف قام به مجلس الإدارة، ليشيد أحمد الأحمر قائد فريق الزمالك لكرة اليد، بمجلس الإدارة على تلبية طلباتهم.

موعد مباراه الزمالك في كاس الرابطة

المجموعة الثالثة.. الجمعة 28 يناير

غزل المحلة أمام فاركو وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

إنبي أمام طلائع الجيش وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

سيراميكا كليوباترا ضد الزاملك وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.

كارتيرون يحذر لاعبي الزمالك بفرض غرامات

حذر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لاعبيه من الزيادة في الوزن، بعد فترة الراحة التي حصلوا عليها.

وقرر كارتيرون توقيع غرامات مالية على أي لاعب يزيد وزنه عن المعدل المطلوب له، وستكون الغرامة 10 آلاف جنيه عن كل كيلو زيادة لأي لاعب يثبت زيادة وزنه، في تحذير شديد اللهجة من المدرب الفرنسي نحو ذلك.

ويستعد الزمالك لخوض منافسات كأس الرابطة، التي سوف تبدأ يوم 12 يناير من الشهر الحالي، وتقام على ثلاث مجموعات، الزمالك والأهلي وبيراميدز على رأس كل مجموعة نظراً لترتيب الدوري العام الموسم الماضي.