/672001/المقاصة-يقسو-على-المصري-بثلاثية-بأولى-مباريات-كأس-الرابطة-المصرية

انتهت أحداث مباراة المصري البورسعيدي، ومصر المقاصة، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد للأخير، في لقاء أولى جولات بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

افتتح كريم حلاوة سجل التهديف في المباراة، في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، وضرب محمود فهمي بالهدف الثاني في الدقيقة الرابعة عشر، من عمر اللقاء.

تفوق المقاصة على المصري، في خطف نتيجة المباراة، ويسجل الهدف الثالث في المباراة، قبل نهاية الشوط الأول بخمسة دقائق عن طريق خالد صلاح.

وبهذا الفوز يتصدر مصر المقاصة جدول ترتيب المجموعة الأولى، في انتظار لقاء بيراميدز والاتحاد السكندري، بعد لحظات في الخامسة مساء.

تشكيل المصري البورسعيدي:

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: كريم العراقي – عمرو موسى – أحمد علاء – أحمد شديد.

خط الوسط: حجاج عويس – إلياس الجلاسي – حسين رجب.

خط الهجوم: أحمد الشيخ – أحمد حمودي – أوستن أوموتو.

طاقم التحكيم في المباراة

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة المصري ونظيره فريق مصر المقاصة والمقرر إقامتها في الثانية والنصف عصر اليوم الأربعاء على ستاد الجيش ببرج العرب.

ويضم الطاقم كل من أحمد حمدي حكمًا للساحة ومعه كل من عادل ماهر و ايهاب فخري كمساعدين ، بالإضافة إلى مصطفى عثمان حكمًا رابعًا ، فيما يتولى محمود بسيوني مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله محمد محمود لطفي.

نتيجة المصري والمقاصة بالدوري

حقق المصري الفوز على نظيره مصر المقاصة بنتيجة 3/2 على ملعب "برج العرب"، ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز.

وقدم المصري مباراة قوية وكان هو الطرف الأفضل خلال مجرياتها، كما شهد اللقاء تألق لأوستن أوموتو مهاجم الفريق البورسعيدي، وهدد مرمى المقاصة في أكثر من هجمة.

وأحرز أهداف المصري كلاً من حسين رجب وأحمد الشيخ وأوستن أموتو، بينما سجل للمقاصة سيرجي إيريك وإسالم محمد يوسف، ليتنهي اللقاء بفوز المصري بنتيجة 3/2 تحت قيادة المدرب التنسي معين الشعباني.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد المصري عند النقطة رقم 10 في المركز الرابع، بينما ظل المقاصة في المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط.