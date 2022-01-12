/672002/مجدي-ملك-الرئيس-السيسي-يقود-مؤسسات-الدولة لتغيير-موروثات-وسياسات-أنظمة سابقة

أكد النائب مجدي ملك عضوٍ مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود مؤسسات الدولة لتغيير موروثات وسياسات أنظمة سابقة أدت إلى تأخر محاور التنمية بكافة محاورها الاقتصادية والتعليمية والصحية والبنية التحتية.

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وأشار ملك، في تصريحات لتحيا مصر، أن الدولة بتكاتف مؤسساتها بقيادة الرئيس السيسي تواجه تحديات إصلاحيه بمشرط جراح لكل الأمراض والبؤر المتوطنة بجسد الوطن لكى يجعل مؤسسات الدولة قادرة على التغيير والبناء لمستقبل واعد لأبناء وطنه الذين أحبوه ووثقوا فى قدرته على تحقيق حلم الجمهورية الجديدة فتحملوا معه صعاب الإصلاح الحتمى الذى يقوده لصناعة دولة حقيقية.

فعاليات اليوم الثالث من منتدي شباب العالم

هذا ووصل الرئيس السيسي لمقر انعقاد النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ.

وشارك الرئيس السيسي في جلسة نقاشية بعنوان "تجارب تنموية في مواجهة الفقر" المنعقدة الآن ضمن فاعليات اليوم الثالث لأعمال منتدى شباب العالم، المنعقد في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، وسط مشاركة شبابية من مختلف دول العالم.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.