محافظ الشرقية: المدارس تبدأ امتحانات الفصل الأول السبت المقبل

جدة - نرمين السيد - وقال رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، فى بيان اليوم الأربعاء، إنه تحدد يوم 15 يناير الجارى لبدء الامتحانات بالصفين الرابع الابتدائى والأول الإعدادى العام والمهنى، والصفين الأول والثانى للتعليم الفنى والمزدوج، كما تحدد يوم 16 يناير الجارى لبدء امتحانات الصفين الثانى الإعدادى العام والمهنى، ويوم 22 يناير لامتحان الصفوف السادس الإبتدائى، والثامن أمل والسادس نور، ويوم 29 يناير لامتحانات الصفوف الثالث الإعدادى العام والمهنى وإعدادية النور وإعدادية الأمل.
وأوضح رمضان، أن الامتحانات ستعقد فى الفترة الصباحية وتنتهى جميعها يوم 26 يناير الحالى لتبدأ بعدها أجازة نصف العام ولمدة 15 يوما.
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