الخارجية: الأرجنتين تهدى مصر مليون جرعة من أسترازينيكا

جدة - نرمين السيد - وقعت السفيرة ماهى حسن عبد اللطيف، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية، وسفير الأرجنتين بالقاهرة إدواردو فاريلا، اليوم، على الخطابات الدبلوماسية المتبادلة، والتى قبلت مصر بمقتضاها إهداء حكومة الأرجنتين الصديقة عدد مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا لمكافحة فيروس كورونا المستجد.





وذلك فى إطار جهود وزارة الخارجية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، لتوفير اللقاحات اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد. من جانبها، أعربت السفيرة ماهى عبد اللطيف عن تقدير الحكومة المصرية للعلاقات المتميزة القائمة مع دولة الأرجنتين فى مختلف المجالات، سواءً على المستوى الثنائى، وخاصة مع الاحتفال بمرور 75 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أو من خلال تجمع الميركسور. وأكدت مساعد وزير الخارجية على أهمية تضافر جهود دول العالم للتعاطى مع الجائحة وتبعاتها، لاسيما مع ظهور تحورات جديدة للفيروس، مُبرِزةً جهود الدولة المصرية فى هذا الصدد من خلال وضع وزارة الصحة برنامجاً دقيقاً لتحصين المصريين وتوفير اللقاحات اللازمة لذلك، مشيرةً إلى أن مصر تُعَدْ من أوائل الدول التى بدأت برامج التطعيم فى العالم، ومعربة عن الشكر للدول التى أسهمت فى تزويد مصر بهذه اللقاحات.

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