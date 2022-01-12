التموين: ضخ يومى للسلع بمخازن الوزارة لصرفها للمواطن على‏ بطاقة الدعم

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين المتحدث الرسمى للوزارة أن ‏نسب صرف السلع التموينية وصلت إلى 55 %، وأشار كمال إلى أن الوزارة ‏تضخ يوميا كميات كبيرة من السلع لمنافذ صرفها على بطاقة الدعم وسط ‏رقابة تموينية كبيرة لضمان وصول الدعم الى مستحقيه.





وأضاف معاون ‏الوزير المتحدث الرسمى للوزارة أحمد كمال أن الدكتور على ‏المصيلحى- وزير التموين والتجارة الداخلية قد تلقى تقريرا من شركتى ‏الجملة (العامة والمصرية) يفيد بضخ 4000 طن سكر يوميا لمنافذ الصرف ‏و3000 طن زيت يوميا مناصفا ما بين العبوة زنة 800م والعبوة زنة 1 ‏لتر،و1000 طن أرز و1000 طن مكرونة إضافة الى السلع الأخرى التى ‏تدخل منظومة الدعم والتى تصل إلى 28 سلعة. وأضاف أحمد كمال ‏‏- معاون الوزير المتحدث الرسمى أن الدكتور وجه بتشديد ‏الرقابة على منافذ الصرف التى تقارب إلى 40 ألف منفذ بين المجمعات ‏الاستهلاكية وبقالى التموين ومنافذ جمعيتى والمنتشرة بمحافظات ‏الجمهورية.‏ وأكد أحمد كمال - معاون الوزير أن ملف الأمن الغذائى من الملفات التى ‏توليها القيادة السياسية أهمية، خاصة وأن هناك جهود كبيرة تبذل ‏باستمرار للحفاظ على مخزون استراتيجى آمن من السلع الأساسية، مشيرا ‏إلى أن مخزون السلع الاستراتيجية تعدى فى أغلبها الخمسة أشهر.

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