التعليم لطلاب اولي ثانوي: تابعوا مراجعة الجغرافيا عبر منصة حصص مصر..غدا

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسالة لطلاب الصف الأول الثانوي، لمتابعة البث المباشر لمراجعة مادة الجغرافيا مع أحمد فهمي يوم الخميس ١٣ يناير الساعة ٤ عصراً على منصة حصص مصر برعاية وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفني .

وقالت وزارة التربية والتعليم ، للطلاب انه يمكنهم كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث.

‏http://www.hesas.eg/

وكانت قد اجرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تحديثات علي منصة الامتحانات ع وذلك استعدادا لبدء امتحانات نصف العام لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي .

واشارت وزارة التربية والتعليم ، الي احداث تغييرا فى شكل منصة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوى، حيث نبهت المدارس الثانوية على الطلاب انه قد حدث تغييرا في شكل منصة الامتحان الخاصة بامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، لتحتوي علي ثلاثة حقول للتسجيل فيها كما يلي:

١/ اسم المستخدم أو كود الطالب.

٢/ الرقم التعريفي للمدرسة (كل مدرسة لها رقم خاص ويمكن الحصول عليه من المدرسة.

٣/ كلمة سر الامتحان لكل طالب كلمة مرور للامتحان خاص به.

واوضحت المدارس الثانوية ، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي انهم يجب ان يتسلموا عبر تطبيق تنويهات على التابلت إشعار من وزارة التربية والتعليم، يحتوي على كل البيانات السابق ذكرها.

من جهته ، اكد الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان امتحانات الترم للصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول لعام ٢٠٢١-٢٠٢٢ ،سوف يحتوي على قسمين:

(١) أحدهما "الكتروني" يتم تصحيحه الكترونيا من اسئلة متعددة الاختيارات ويمثل ٧٠٪؜ تقريبا من درجة المادة.

(٢) والثاني "مقالي ورقي" يتم وضعه من قبل المديرية أو الإدارة التعليمية ويمثل باقي الدرجة للمادة (٣٠٪؜) ويتم تصحيحه من قبل معلمي المدارس.واوضح وزير التربية والتعليم ، أن التقييم يتضمن أسئلة بأشكال متنوعة ومستويات صعوبة متدرجة، مؤكدا أنه من الطبيعي أن يتضمن التقييم أسئلة مقالية كما كان الحال لعشرات السنوات ، داعيا لعدم الجدل لأن القصة والتعبير والترجمة أمور هامة ينبغي تقييمها ولا يستقيم التعلم ولا التقييم بدونها.

واشار د.شوقي ، ان المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي أعد المواصفة الفنية للأسئلة المقالية ونواتج التعلم المستهدف قياسها وعدد الأسئلة ودرجة كل سؤال للتوحيد بين المديريات المختلفة.

واضاف ، اما بالنسبة لطلاب المنازل فسوف يتم امتحانهم ورقيا وفق مواصفات فنية تم تعميمها على المديريات التعليمية.

وتابع وزير التعليم ، وبالنسبة للطلاب الذين لن يتمكنوا من أداء الامتحان الكترونيا لسبب تقني يتم امتحانهم ورقيا في نفس اليوم بالمدرسة..

الجدير بالذكر ان العام الدراسي 2021/2022 ينتهي يوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022، على أن تستمر أيام العام الدراسي 34 أسبوعا، وبعد حذف أيام الإجازات الرسمية تصبح مدة أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول 93 يومًا و97 للفصل الدراسي الثاني.

وعن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2021/2022 سوف تبدأ الامتحانات لصفوف طلاب النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ١٥ يناير ٢٠٢٢ وتستمر لمدة 20 يوما لتنتهي يوم 3 فبراير 2022.

ووفقا للخريطة الزمنية، فإن موعد إجازة نصف العام 2020 تبدأ يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 لمدة أسبوعين حتي يوم الخميس الموافق 17 فبراير 2022م .