دوت الخليج يرصد إصابات أوميكرون في الوسط الفني والإعلامي

/672003/تحيا-مصر-يرصد-إصابات-أوميكرون-في-الوسط-الفني-والإعلامي

توالت إصابات المتحور الجديد أوميكرون، وخاصةً في الوسط الفني، حيث تم إعلان نجلاء بدر، بسمة وهبة ومديحة حمدي عن إصابتهم بمتحور أوميكرون، ويرصد لكم موقع دوت الخليج ما قالته كل منهنّ عن المرض وأعراضه، والتحذيرات التي قدمتها المصابات الثلاثة لكل الجمهور لكي يتجنبوا الإصابة بهذا المرض الصعب.

دوت الخليجيجمع لكم أهم ما قالته المصابات عن متحور ميكرون وأعراضه

أعراض أوميكرون حسب قول الفنانة نجلاء بدر

تواصل موقعتحيا مصر مع الفنانة نجلاء بدر بمجرد نشرها لخبر تأكيد إصابتها بالمتحور الجديد أوميكرون، وعند سؤالها عن الأعراض قالت:"أشك أن كتير مننا مصابين وبيقولوا أنا عندي برد عادي"، وشرحت الأعراض التي شعرت بها، هي "شكشكة بسيطة في الزور والودان، رشح، كُحة وخمول فظيع فوق العادة، والحكة بتزيد من اليوم التالت".

بسمة وهبة عن متحور أوميكرون

علقت بسمة وهبة على الفيديو التي نشرته لنفسها على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلة:" أوميكرون مبيظهرش في البي سي ار..انتبهوا الدور مش سهل"، ونبهت متابعينها بخطورة التهاون مع أعراض أوميكرون المشابهة لدور البرد العادي، حيث قالت:"بلاش كلمة انا عندي دور برد؛ لأن ده اوميكرون وده اللي خلاه ينتشر بالسرعة دي بينا"، ووصفت شعورها بعد معرفتها لخبر وفاة الإعلامي وائل الإبراشي ناتج صراعه مع تداعيات فيروس كورونا:"من ساعه خبر وفاه وائل وانا معنوياتي صفر دموع لا تتوقف ع فقدان استاذي وزميلي وصديقي اللي رحيله صدمه كبيرة"، وختمت تعليقها بالدعاء له بالرحمة، وللشفاء لها ولكل المرضى ومصابي كورونا وتحوراته.

الفنانة مديحة حمدي تتحدث عن إصابتها بالمتحور الجديد

ظهر التعب الشديد على الفنانة مديحة حمدي عندما تواصل معها موقع دوت الخليج للإطمئنان على حالتها الصحية بعد أنتشارخبر إصابتها بأوميكرون، فقالت لنا:"جالي أوميكرون وتعبانة أوي مش قادرة اتكلم"، وذلك بعد إعلانها العودة للتمثيل من بعد 8 سنوات من الإعتزال حيث قالت مديحة حمدي خلال إنها أرتدت الحجاب في يوم 22 رمضان عام 1992، وأن رغبتها في إرتداء الحجاب بدأت بعد تأديتها للأدوار داخل المسلسلات الدينية.

كانت الشخصيات التي تجسدها تلزمها بإرتدائه حتى بدأت تشعر برغبتها في عدم خلعه بعد إنتهاء فترات التصوير، كذلك كانت تحصل على الكثير من المعلومات والثقافة الدينية في أزمنة تصويرها لتلك المسلسلات الدينية، كل ذلك دفعها بمرور الوقت إلى إتخاذ قرارها بإرتداء الحجاب.