/672005/أحمد-شوبير-التحكيم-في-كأس-أمم-أفريقيا-كارثة-بكل-المقاييس-صور

علق الإعلامي أحمد شوبير على أحداث مباراة تونس ومالي في افتتاح مبارياتهم في كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب أحمد شوبير عبر "فيسبوك" "ما يحدث في التحكيم في بطولة أفريقيا كارثة بكل المقاييس بجد حاجة تكسف".

وقام الحكم سيكازوي بإطلاق صافرة نهاية المباراة قبل بداية الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، وتحديدا في الدقيقة 89:50.

اتحاد الكرة: لا نستطيع إقالة كارلوس كيروش بسبب العقد الكارثي مع أحمد مجاهد.. وشرط جزائي خرافي

أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورابطة الأندية المحترفة، أن أداء منتخب مصر أمام نيجيريا كان غير جيد بالمرة في افتتاح مباريات الفراعنة في كأس أمم أفريقيا.

وأضاف خلال تصريحات إذاعية صباح اليوم عبر "أون سبورت أف إم" "للأسف من الصعب أن يقوم الاتحاد الجديد برئاسة جمال علام باتخاذ قرار إقالة كارلوس كيروش في الوقت الحالي نظراً لقيمة الشرط الجزائي لدى المدرب".

وأكمل "الأداء أمام نيجيريا كان مختلف وكل لاعب كان بيلعب في مركز غير مفهوم وهو ما كان له تأثير على اللاعبين، وأتمنى الشفاء لجمال علام رئيس الاتحاد من فيروس كورونا ولا توجد أي إتصالات بيننا في الفترة الحالية".

كارلوس كيروش

وتابع "عقد كارلوس كيروش كبير للغايه في حال الإقالة، فهو يحصل على 130 ألف يورو شهرياً، وبتحويلهم للمصري يوازي 2 مليون و340 ألف جنية، وفي حال قررنا إقالته يحصل على راتب عام ونصف، أي يكون المبلغ المستحق له 42 مليون جنية وهو رقم صعب وكبير للغاية".

واختتم "أخبرنا خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد بهذا الأمر، وسيكون هناك مراجعة لكل العقود داخل الجبلاية من أجل صياغتها بطريقة جيدة في الفترة المقبلة، ولا نملك سوى الدعم والمساندة للمدرب ولا نملك إقالة المدرب".

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أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن مصر بها العديد من لاعبي صناع اللعب ولكن كيروش مش شايف غير عبد الله السعيد بس.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "كارلوس كيروش لم يستدعي محمد مجدي أفشة بسبب حب الجماهير للاعب وقرر عدم تواجده علشان يمشي كلامة على الكل".