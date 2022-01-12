/672006/مالي-وحكم-المباراة-يسرقان-نتيجة-مباراة-تونس-بـ-أمم-أفريقيا-2021

انتهت احداث مباراة منتخبي مالي وتونس، بنتيجة هدف دون رد، لصالح الأسود المالية، في لقاء جمع بين المنتخبين في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة من منافسات نهائيات بطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسجل هدف اللقاء الوحيد للمنتخب المالي ابراهيما كونيه، في الدقيقة الثامنة والأربعون من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها المنتخب المالي.

وشهد اللقاء جدل تحكيمي بعد إطلاق حكم المباراة، صافرته قبل نهاية الوقت الأصلي من عمر اللقاء بعشرين ثانية، والتي كانت عن طريق الحكم الزامبي جاني سيكازوي.

حكم المباراة

اطلق سيكازوي صافرة نهاية المباراة، في الدقيقة الـ 85:40 صافرة نهاية المباراة، والتي جائت في عدم ضبط ساعته، وليعيد للمباراة مرة آخرى، ويأتي للمرة الثانية وينهي اللقاء قبل الوقت الأصلي بعشرين ثانية.

وتدخل الجهازي الفني والطبي للمنتخب التونسي، بعد صافرة نهاية المباراة، وعلى رأسهم لاعبي منتخب نسور قرطاجة، على حكم المباراة ليعيد أحداث اللقاء مرة آخرى.

تشكيل منتخب تونس امام مالي:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

خط الدفاع: منتصر طالبي، بلال العيفة، ديلان برون، علي معلول.

خط الوسط: حمزة المثلوثي، إلياس السخيري، عيسى العيدوني، حنبعل المجبري.

خط الهجوم: نعيم السليتي، وهبي الجزري.

تشكيل مالي الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: إبراهيم مونكورو

خط الدفاع: هماري تراوري، فايلو ساكو، بوبكار كيكي كوياطي، ماسيديو هايدارا

خط الوسط: أمادو هايدارا، ديادي ساماسيكو، أداما تراوري

خط الهجوم: أداما تراوري، موسى دجينيبو، إبراهيم كوني

قائمة تونس لكأس أمم أفريقيا

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى، البشير بن سعيد، أيمن دحمان، علي الجمل

خط الدفاع: علي معلول، حمزة المثلوثي، محمد أمين بن حميدة، محمد دراجر، عمر الرقيق، أسامة حدادي، بلال العيفة، منتصر الطالبي، ديلان براون.

خط الوسط: حنبعل المجبري، يوهان توزجار، أنيس بن سليمان، سيف الدين خاوي، غيلان شعلالي، إلياس سخيري، عيسى العيدوني، محمد علي بن رمضان، علي العابدي.

خط الهجوم: فراس بن عربي، يوسف المساكني، سيف الدين الجزيري، حمزة رفيع، نعيم سليتي، وهبي الخزري.