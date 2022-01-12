/672008/النائب-مصطفي-الكحيلي-منتدى-شباب-العالم-تمكين-حقيقي-للأجيال-الجديدة

دوت الخليج

منتدى شباب العالم

كما ثمن الكحيلي في بيان له اليوم الأربعاء، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح المنتدى وفعالياته في مختلف الجلسات، مشيراً إلى أن تنظيم هذه الفعاليات خلق حلقات نقاشية لكل القضايا على المستوى المحلي والعالمي، لا سيما قضية العالم ما بعد كورونا والتغيرات المناخية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن مصر دائما تتحدى الصعاب وتدهش العالم بقدرتها على تجاوزها، مشيراً إلى أن إبهار العالم بانطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، وتحدى ظروف كورونا بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ، ليس بجديد على مصر وشبابها.

وقال الكحيلي إن المنتدي يعكس حرص القيادة السياسية على الاستماع للشباب وآرائهم وأفكارهم في مختلف القضايا وتمكينهم الحقيقي من وضع خارطة المستقبل للأجيال الجديدة، وهو ما يعد تطبيقا حقيقيا لمبادئ الجمهورية الجديدة.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.