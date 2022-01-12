الزمالك يدخل معسكر مغلق استعداداً لغزل المحلة بكأس الرابطة

/672010/الزمالك-يدخل-معسكر-مغلق-استعدادا-لغزل-المحلة-بكأس-الرابطة

أستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، على دخول الفريق لمعسكر مغلق استعداداً لغزل المحلة، في أول لقائات القلعة البيضاء بكأس الرابطة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسيدخل الزمالك معسكر مغلق غداً، وجاء قرار دخول المعسكر، حتى يستعد اللاعبين للمواجهة الهامه أمام غزل المحلة بشكل جيد، وازدياد التركيز خلال المعسكر المغلق.

ويغيب عن الزمالك أمام غزل المحلة كلاً من شيكابالا لإصابته بفيروس كورونا وطارق حامد وعمر السعيد لشعورهم بالإجهاد.

وتواصل كارتيرون مع الثلاثة لاعبين للإطئنان على حالتهم الصحية، حتى يعودوا لصفوف الزمالك مرة أخرى بمباريات كأس الرابطة.

إسلام جابر يشارك كحارس مرمى في تدريبات الزمالك

شارك إسلام جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تدريبات الفريق اليوم في مركز حراسة المرمى.

وجاء مشاركة إسلام جابر في هذا المركز نظراً، لغعدم وجود الكثير من الحراس، حيث أن غادر أبو جبل للكاميرون للمشاركة مع منتخب مصر في كاس أمم أفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم الجمعة القادمة، في أول لقائات الفريق في كأس الرابطة، التي أنطلقت اليوم في نسختها الأولى.

ويأتي الزمالك على رأس المجموعة الثالية، بينما جاء الأهلي وبيراتميدز على رأس أول مجموعتين نظراً لترتيب الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي.

موعد مباراه الزمالك في كاس الرابطة

المجموعة الثالثة.. الجمعة 28 يناير

غزل المحلة أمام فاركو وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

إنبي أمام طلائع الجيش وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

سيراميكا كليوباترا ضد الزاملك وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.

مرتضى منصور يجتمع مع فريق يد الزمالك

أجتمع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك مع فريق كرة اليد بالصالة المغطاه بنادي الزمالك.

وشهد الاجتماع حضور حسام غريب رئيس الجهاز الفني للفريق، ووجه الشكر لمرتضى منصور على صرف جزء من مستحقات اللاعبين.

وكان وعد مرتضى منصور اللاعبين بصرف باقي مستحقاتهم وهو ماف قام به مجلس الإدارة، ليشيد أحمد الأحمر قائد فريق الزمالك لكرة اليد، بمجلس الإدارة على تلبية طلباتهم.