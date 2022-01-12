دعماً لمنتدى شباب العالم.. وزارة الشباب والرياضة تنظم ورش عمل للشباب

/672011/دعما-لمنتدى-شباب-العالم-وزارة-الشباب-والرياضة-تنظم-ورش-عمل-للشباب

نظمت لجنة الشباب المركزية باتحاد شباب العمال التابع لوزارة الشباب والرياضة، مجموعة من ورش العمل والندوات للشباب التي تقوم فيها بتتطوير مهاراتهم الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفنية، وقامت بالخروج بعدد من التوصيات الهامة في جميع التخصصات و المجالات التي تأمل أن تأخذ بعين الاعتبار، حاملين لافتات لدعم المنتدى.

دوت الخليج

وفي هذا السياق، أكد عبد العزيز سمير، رئيس الاتحاد العام لشباب العمال التابع لوزارة الشباب والرياضة أن منتدي شباب العالم نجح في فرض نفسه وأنه من أهم المؤتمرات في العالم، لمناقشة قضايا التمييز وإرساله رسالة سلام وازدهار من مصر للعالم.

وزارة الشباب والرياضة تنظم ورش عمل للشباب

وتابع عبد العزيز، أنه بلا شك ترجع أهمية هذا المنتدي أنه تحول إلى منبر للشباب في مختلف بلاد العالم للتعبير عن أفكارهم ولمناقشة تنفذها علي أرض الواقع ، وتحت منصه عالميه لمناقشة اهم الأفكار المشتركة وتبادل الآراء والأفكار والتدريب الشباب علي المشاركه الفعاله في اتخاذ القرارات .

وقال عماد الهواري، المتحدث الرسمي للجنة الشباب المركزية باتحاد شباب العمال، إنه يتقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل خاص، كما يأمل الاهتمام بدور الشباب والأخذ بالاعتبار دور الشباب في المجالات المختلفة علي جهوده واهتمامه بالشباب، كما يقوم بشكر السيد الوزير د/ اشرف صبحي، والسادة القائمين على منتدى شباب العالم.

منتدى شباب العالم

وقال محمد نبيل، عضو اللجنة الشباب المركزية نحن فخور بجهود السيد الرئيس، والسادة القائمين علي المنتدي، وأنه يأمل أن يكون الشباب له دور أكبر في جميع التخصصات و المجالات.