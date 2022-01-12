/672014/ثلاث-دقائق-استكمال-مباراة-تونس-ومالي-بأمم-أفريقيا-2021

أبلغ مسئولي الكاف مراقبي مباراة تونس ومالي، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الأولى، من المجموعة السادسة من نهائيات بطولة أمم أفريقيا 2021، على استكمال المباراة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد مراسل قنوات بي إن سبورت أن الكاف أبلغ مراقبي المباراة، استكمال المباراة، بدقيقة من الأصلي، وأثنين من الوقت البدل الضائع، ليكون الوقت المستمل من المباراة ثلاث دقائق.

وحقق منتخب مالي الفوز على المنتخب تونس، بنتيجة هدف دون رد، لصالح الأسود المالية، في لقاء جمع بين المنتخبين في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة من منافسات نهائيات بطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وسجل هدف اللقاء الوحيد للمنتخب المالي ابراهيما كونيه، في الدقيقة الثامنة والأربعون من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها المنتخب المالي.

وشهد اللقاء جدل تحكيمي بعد إطلاق حكم المباراة، صافرته قبل نهاية الوقت الأصلي من عمر اللقاء بعشرين ثانية، والتي كانت عن طريق الحكم الزامبي جاني سيكازوي.

اطلق سيكازوي صافرة نهاية المباراة، في الدقيقة الـ 85:40 صافرة نهاية المباراة، والتي جائت في عدم ضبط ساعته، وليعيد للمباراة مرة آخرى، ويأتي للمرة الثانية وينهي اللقاء قبل الوقت الأصلي بعشرين ثانية.

وتدخل الجهازي الفني والطبي للمنتخب التونسي، بعد صافرة نهاية المباراة، وعلى رأسهم لاعبي منتخب نسور قرطاجة، على حكم المباراة ليعيد أحداث اللقاء مرة آخرى.

تشكيل منتخب تونس امام مالي:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

خط الدفاع: منتصر طالبي، بلال العيفة، ديلان برون، علي معلول.

خط الوسط: حمزة المثلوثي، إلياس السخيري، عيسى العيدوني، حنبعل المجبري.

خط الهجوم: نعيم السليتي، وهبي الجزري.

قائمة تونس لكأس أمم أفريقيا

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى، البشير بن سعيد، أيمن دحمان، علي الجمل

خط الدفاع: علي معلول، حمزة المثلوثي، محمد أمين بن حميدة، محمد دراجر، عمر الرقيق، أسامة حدادي، بلال العيفة، منتصر الطالبي، ديلان براون.

خط الوسط: حنبعل المجبري، يوهان توزجار، أنيس بن سليمان، سيف الدين خاوي، غيلان شعلالي، إلياس سخيري، عيسى العيدوني، محمد علي بن رمضان، علي العابدي.

خط الهجوم: فراس بن عربي، يوسف المساكني، سيف الدين الجزيري، حمزة رفيع، نعيم سليتي، وهبي الخزري.