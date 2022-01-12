مدبولي يلتقى المستثمرين السياحيين لاستعراض مشروعات العلمين الجديدة

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، بمدينة شرم الشيخ، مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والمستثمر السياحى ناصر عبداللطيف رئيس مجموعة فنادق "ريكسوس العالمية"، والمهندس نادر هشام على، عضو مجلس اتحاد الغرف السياحية، وعدد من المستثمرين والمطورين السياحيين، لاستعراض عدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة.





وفى بداية اللقاء، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بسرعة تنفيذ مشروعات سياحية واستثمارية بمدينة العلمين الجديدة، بغرض تحقيق عدة أهداف منها انعاش حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وتنويع مفردات الجذب السياحى، وتوفير فرص عمل مستدامة، وزيادة العوائد الدولارية.

وأوضح رئيس الوزراء أن هدف الدولة الحالى هو تولى القطاع الخاص قيادة قطاع السياحة، والعمل على تذليل العقبات وتوفير كل سبل الدعم من أجل تمكينه للقيام بهذا الدور، لافتا إلى أن استغلال الفرص السياحية الواعدة فى مصر يعود بالنفع على الجانبين، حيث سيحقق للدولة أهدافها التنموية، ويحقق للقطاع الخاص العوائد الاستثمارية المرجوة.

وخلال الاجتماع، ناقش رئيس الوزراء سبل تعظيم الشراكة مع المستثمرين السياحيين فى مدينة العلمين الجديدة، وتصور لإقامة مناطق فندقية عالمية، واخرى للتطوير العقارى.

ومن جانبه، أشار ناصر عبداللطيف، إلى أنه عقد اجتماعا مع عدد من سلاسل الفنادق العالمية الفاخرة، لمناقشة فرص الاستثمار فى مدينة العلمين الجديدة، مشيرا إلى أنهم أبدوا تحمسهم للاستثمار بالمدينة فى ضوء الفرص الواعدة لهذه الوجهة السياحية الواعدة.

واتصالا بذلك، تم استعراض مخطط مقترح لتطوير مساحة 7.5 مليون متر مربع، وبطول نحو 7 كيلو على البحر، من المقرر أن تضم عددا من الفنادق الفاخرة، وممرا مائيا متصلا بطول المشروع، ومطاعم عالمية، ومنطقة للمال والأعمال، فضلا عن مبان سكنية وادارية وتجارية.