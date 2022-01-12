وفى بداية اللقاء، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بسرعة تنفيذ مشروعات سياحية واستثمارية بمدينة العلمين الجديدة، بغرض تحقيق عدة أهداف منها انعاش حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وتنويع مفردات الجذب السياحى، وتوفير فرص عمل مستدامة، وزيادة العوائد الدولارية.
وأوضح رئيس الوزراء أن هدف الدولة الحالى هو تولى القطاع الخاص قيادة قطاع السياحة، والعمل على تذليل العقبات وتوفير كل سبل الدعم من أجل تمكينه للقيام بهذا الدور، لافتا إلى أن استغلال الفرص السياحية الواعدة فى مصر يعود بالنفع على الجانبين، حيث سيحقق للدولة أهدافها التنموية، ويحقق للقطاع الخاص العوائد الاستثمارية المرجوة.
وخلال الاجتماع، ناقش رئيس الوزراء سبل تعظيم الشراكة مع المستثمرين السياحيين فى مدينة العلمين الجديدة، وتصور لإقامة مناطق فندقية عالمية، واخرى للتطوير العقارى.
ومن جانبه، أشار ناصر عبداللطيف، إلى أنه عقد اجتماعا مع عدد من سلاسل الفنادق العالمية الفاخرة، لمناقشة فرص الاستثمار فى مدينة العلمين الجديدة، مشيرا إلى أنهم أبدوا تحمسهم للاستثمار بالمدينة فى ضوء الفرص الواعدة لهذه الوجهة السياحية الواعدة.
واتصالا بذلك، تم استعراض مخطط مقترح لتطوير مساحة 7.5 مليون متر مربع، وبطول نحو 7 كيلو على البحر، من المقرر أن تضم عددا من الفنادق الفاخرة، وممرا مائيا متصلا بطول المشروع، ومطاعم عالمية، ومنطقة للمال والأعمال، فضلا عن مبان سكنية وادارية وتجارية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولي يلتقى المستثمرين السياحيين لاستعراض مشروعات العلمين الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.