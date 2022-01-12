السيدة انتصار السيسى: سعدت بما شهدته من عروض مبهرة على مسرح شباب العالم

جدة - نرمين السيد - وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "سعدت بما شهدته من عروض مبهرة على مسرح شباب العالم، حيث اجتمع الموهوبون من كل أنحاء العالم، هنا فى شرم الشيخ، فى رسالة تؤكد أن ما يجمع الإنسانية أكثر مما يفرقها وأن الفنون يمكنها أن تلعب دورا بالغ الأهمية فى إرساء قواعد التعايش".

وتابع: "إن الفنون والثقافة بلا شك هى الحياة، والركيزة الأساسية للتنمية وبناء الإنسان، فتحية لكل مبدع وكل شابة وشاب شاركوا فى هذه العروض المتميزة".