وسائل إعلام دولية: منتدى شباب العالم نجح فى إنهاء عزلة الشباب

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الإطار ركز التقرير اليومى الصادر عن الهيئة العامة للاستعلامات على ما تم تناوله فى الإعلام الدولى لهذه الفعاليات، حيث أبرز العديد من الأنشطة والجلسات ونماذج المحاكاة التى شهدتها أروقة المنتدى.

ونشر الموقع الرسمى لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" بياناً صحفياً تناول إطلاق النسخة المصرية من المبادرة الدولية للأمم المتحدة "Generation Unlimited" "شباب بلد" بمنتدى شباب العالم، لتكون مصر أول دولة فى المنطقة تشهد إطلاق نسخة من المنصة الدولية.

وتعتبر المبادرة الدولية هى أول شراكة بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص والشباب فى العالم بهدف التدريب وإكساب المهارات وربط جميع شباب العالم البالغ عددهم 1.8 مليار شاب تتراوح أعمارهم بين 10 - 24 عاماً بفرص العمل، ريادة الأعمال، والتأثير الاجتماعى الإيجابى.

وتم اختيار مصر لإطلاق النسخة الوطنية الأولى فى المنطقة من المبادرة الدولية "Generation Unlimited"، وكانت المبادرة الدولية أطلقت فى الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 2018 لتجمع بين قادة العالم والمؤسسات العامة والخاصة، وتلك التى يقودها الشباب من أجل الشراكة والتمويل وتقديم حلول قابلة للتطوير على نطاق واسع للشباب، بما يسهم فى تفعيل استراتيجية الأمم المتحدة بشأن الشباب (2030) والتقدم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتتبنى المبادرة مفهوم "التعلم من أجل الكسب" كوسيلة لمواءمة قدرات الشباب مع احتياجات سوق العمل.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أهمية مبادرة "شباب بلد" التى تمثل نموذجًا فريدًا للتعاون بين المنظمات الدولية مُمثلة فى الأمم المتحدة وشركاء التنمية الآخرين الداعمين للمبادرة، الحكومة، الشباب، والمجتمع المدنى والقطاع الخاص.

وأوضحت المشاط أن المبادرة الجديدة تمثل دافعًا قويًا لأهداف رؤية مصر 2030 التى تعمل على تمكين الشباب من خلال توفير الفرص التدريبية والتعليمية وإكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل، تنمية فكر الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز المشاركة الفعالة فى المجتمع.

ودعت الأطراف ذات الصلة للتكاتف والمشاركة الفعالة من خلال توحيد الجهود وتوجيه اﻻستثمارات لتحقيق أهداف الدولة الخاصة بتنمية الشباب كجزء من رؤية مصر 2030.

وفى كلمته الرئيسية فى جلسة إطلاق منصة "شباب بلد"، قال الدكتور كيفن فرى الرئيس التنفيذى للمبادرة الدولية : "نحن فخورون بكل ما أنجزناه بشكل جماعى فى سنواتنا الثلاث الأولى، وفى غضون هذا الوقت القصير فقط، وصلت المنصة الدولية إلى 220 مليون شاب إلى جانب أكثر من 3000 شريك، وتعمل فى أكثر من 50 دولة مع فرص لإكساب المهارات، التوظيف وريادة الأعمال، والتأثير الاجتماعى".

وتم اختيار يونيسف كجهة تنسيق مع منظمات الأمم المتحدة للمبادرة الدولية فى مصر، بالتنسيق مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر وجميع منظمات الأمم المتحدة بالقاهرة.

وأكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر إيلينا بانوفا، أن "المنصة تهدف إلى وضع الشباب فى قلب كل ما نقوم به".

وأضافت "أن مصر هى قوة إقليمية لها مشاركات قوية مع بقية العالم، ونؤمن بشدة أنه من خلال المشاركة الجادة لكل المعنيين، سيكون لمنصة "شباب بلد" تأثير هائل على الشباب فى مصر وعلى الدولة بأكملها بشكل عام".

وقال جيريمى هوبكنز ممثل يونيسف فى مصر "إن رؤية مصر القوية لعام 2030، وتحديداً فيما يتعلق بتعليم الشباب وريادة الأعمال والتوظيف، توفر الأساس الذى يمكن لمنصة "شباب بلد" أن تقوم بناءً عليه بدور مهم فى دعم وتحفيز تقدم الشباب فى البلاد".

وأضاف أن "منصة شباب بلد ليست مجرد برنامج وإنما هى حراك يشمل المجتمع بأكمله".

وقال جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة فى مصر إن "الولايات المتحدة هى أكبر دولة مانحة لعمل اليونيسف على مستوى العالم"، ومشروعنا "تهيئة بيئة داعمة للنشء فى مصر"، الذى تبلغ تكلفته 4 ملايين دولار، يساعد الفتيات على اكتساب مهارات وظيفية، ويدعم صحتهن، ويساعد المجتمع المدنى والحكومات المحلية على تقديم الخدمات الضرورية"، وأضاف: "نحن نتطلع إلى استمرار الشراكة مع اليونيسف، وكذلك مع الشركاء الدوليين والمحليين من القطاعين الحكومى والخاص، للنهوض بحياة الشباب المصرى".

من جانبه، قال جاريث بايلى سفير المملكة المتحدة فى مصر: "سعدت بمقابلة عدد كبير من الشباب الملهم فى منتدى الشباب، الشباب فى مصر يمثلون جزءاً كبيراً وواعداً من سكان مصر"، وأضاف: "أن الاستثمار فى النشء والشباب هو مسؤولية مشتركة على عاتقنا جميعاً".

وقال ممثل القطاع الخاص فى الجلسة الدكتور أمير برسوم رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة فيزيتا للرعاية الصحية "تجربتنا فى فيزيتا كمنصة عالمية رائدة فى مجال الرعاية الصحية تؤكد أهمية منصة "شباب بلد" فى وضع الشباب على الطريق الصحيح لتحقيق ذاتهم".

وأضاف أن "توحيد الجهود وتوجيه الاستثمارات من القطاع الخاص من أهم عناصر نجاح منصة شباب بلد"، وأعلن أن "فيزيتا ستبادر إلى دعم منصة "شباب بلد" وذلك من خلال وضع استثمارات فى المنصة، وتوفير فرص تدريبية عبرها لآلاف الشباب فى عدة مجالات أهمها قطاع التكنولوجيا والرعاية الصحية".

من جانبها، قالت بسنت محمد ممثلة الشباب فى الجلسة "إن" شباب بلد" ستساعد الشباب ليكونوا فى المقدمة فى برامج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص"، مضيفة أن الشراكة التى تقدمها "شباب بلد" ستساعد على تأهيل الشباب فى مرحلة مبكرة للاستعداد لاحتياجات سوق العمل.

وسيركز عمل منصة "شباب بلد" على 4 مجالات: تحسين مهارات الشباب، إحداث تحول فى التعليم المستمر، رفع قابلية التوظيف، وغرس مفهوم ريادة الأعمال بين الشباب.

وركز الإعلام العربى، على العديد من الموضوعات حيث نشرت صحيفة "التيار" السودانية مقالاً كتبه صلاح غريبة تحت عنوان "منتدى شباب العالم وسياحة المؤتمرات"، ركز فيه على أن سياحة المؤتمرات والمعارض تمثل نمطاً سياحياً هاماً ينطوى على اتفاق سياحى كبير وفرصة أكبر لتسليط الضوء على المقصد السياحى، خلال كل تواجد دولى، وهو ما يجسده منتدى شباب العالم، الذى يعتبر تجربة مصرية رائدة تجمع كل شباب العالم من كل الدول.

وأضاف الكاتب أن أبرز المكاسب التى تعود على مصر من منتدى شباب العالم هو الترويج السياحى للمعالم السياحية والحضارة المصرية من خلال الشباب الحاضرين من 196 دولة كسفراء لبلادهم، لنقل مصر السياحية وحضارتها بمختلف أنواعها الثقافية والفرعونية، والمناخ الساحر البديع والطبيعة الخلابة.

ويؤكد انعقاد المنتدى فى هذا التوقيت من العام فى فصل الشتاء، رغم انتشار جائحة كورونا وتأثر دول العالم بالسلب، أن مصر سيطرت وتصدت لجائحة كورونا، إضافة إلى الاستقرار الأمنى الذى تتمتع به مصر، وهذا ليس كلاماً شفهياً، ولكنه يعتبر واقعاً عملياً يراه الشباب الحاضرون من دول العالم.

وأوضح الكاتب أن هذا يؤدى إلى جذب السياح بل يعد دعوة للوفود السياحية فى دول العالم أجمع لزيارة مصر، إضافة إلى التأكيد لشركات الدول العظمى وكبار رجال الاستثمار بأن مصر آمنة ومستقرة ومناخها الاقتصادى مستقر ومستمر لم يتأثر بالجائحة، بل حقق معدلات نمو إيجابية وسريعة بشهادة المؤسسات الاقتصادية العالمية، ما يساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوردت صحيفة "العرب" اللندنية تقريراً تناول إنهاء منتدى شباب العالم عزلة الشباب وإعادتهم إلى الأنشطة التفاعلية، حيث تناول استمرار فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم الذى تم افتتاحه فى العاشر من يناير الجارى ويمتد حتى الثالث عشر منه، وهى نسخة نجحت فى كسر عزلة الشباب عبر أنحاء العالم والتى فرضتها جائحة كورونا.

ويحظى المنتدى الشبابى باهتمام كبير من قبل أجهزة الدولة المصرية، وتتوافر له رعاية رئاسية ويحضره مسؤولون من دول متباينة يجرون حوارات مع المشاركين، تحولت إلى حالة سياسية وثقافية جذابة تتجاوز الحدود الداخلية.

وتجولت صحيفة "العرب" بين الحضور وسجلت انطباعات البعض والتى أكدت أن المشاركة فى المنتدى انتشلتهم من العزلة التى فرضها فيروس كورونا على مدار عامين، والتى جعلت العالم أشبه بالسجن الكبير، وأوقفت غالبية الأنشطة المباشرة وحولتها إلى افتراضية، الأمر الذى كانت له انعكاسات نفسية على عدد كبير منهم.

وقالت نور الصالح، وهى فتاة من الأردن تبلغ من العمر 30 عاماً وتعمل محاضرة فى كلية الطب فى المملكة الأردنية، إنها عادت إلى التفاعلات الإنسانية المباشرة، خاصة أن المنتدى تم تنظيمه باحترافية عالية.

وتابعت أن وجودها يمكّنها من التعرف إلى شباب من دول مختلفة، وقالت لقد "تعرفنا على الكثير من ثقافات بعضنا وناقشنا سبل الخروج من المشكلات التى واجهتنا خلال جائحة كورونا، مثل مشاكل التعليم والقطاع الصحى، ووجودنا خطوة إيجابية للتفكير فى حلول للمضاعفات التى خلفتها الجائحة".

وأوضحت أن مشاركتها فى المنتدى جاءت عبر قيامها بالتسجيل على الموقع الخاص بالمنتدى، وحظيت بالقبول وجرى اتخاذ الترتيبات اللازمة من قبل اللجنة المنظمة التى أظهرت تعاوناً كبيراً شجع على المشاركة بجدية.

بدا الحضور الأردنى لافتا فى منتدى الشباب على المستوى الرسمى وغير الرسمى، فهناك وفد شبابى يضم عدداً من الشباب والفتيات، إلى جانب مشاركة وفد رفيع المستوى برئاسة ولى العهد الأردنى الأمير حسين بن عبد الله الثانى.

وعند مطالعة وجوه الحاضرين والمشاركين فى فعاليات المنتدى تتضح بقوة مشاركة أبناء القارة الإفريقية من جنسيات متعددة، وهو أمر لم يأت صدفة، بل جاء مع تنامى اهتمام مصر بتوثيق العلاقات مع دول القارة الإفريقية التى تعد فضاءً حيوياً للقاهرة يصعب الاستغناء عنه.

تشارك فى المنتدى فرقة نودولوفو (Ndolovu) الشهيرة من جنوب إفريقيا، وقدم أفرادها عرضًا مسرحيًا غنائيًا على هامش مسرح الشباب العالمى، وتضم مجموعة من المواهب الشابة التى تجمع بين الرقص والغناء فى إطار استعراضى وتقدم الفرقة الشابة مجموعة مميزة من الأغانى المشهورة عالمياً، وصلت الفرقة إلى نهائيات برنامج اكتشاف المواهب الشهير "America’s got Talent"، وأعادت تقديم الكثير من الأغانى العالمية بأسلوب فنى جديد.

وعبّر أعضاء الفرقة عن سعادتهم بالمشاركة فى منتدى شباب العالم فى أحد فقرات الحفل الافتتاحى الذى أعادهم مرة أخرى إلى التفاعل مع الجمهور، كخطوة محفزة للانطلاق نحو الحياة العامة واستئناف العروض.

يشارك فاليرى (28 عاماً) من الكاميرون ويعمل محاميا، وقام بالتقديم وحاز على موافقة إدارة المنتدى، معرباً عن سعادته للمشاركة هذا العام، وأوضح أنه تابع فعاليات النسخ السابقة منه قبل انتشار كورونا، وتمنّى أن يكون حاضراً هذا العام وتمثيل بلاده كشاب يريد الاطلاع على تجارب الآخرين، لافتاً إلى جودة التنظيم والموضوعات التى تجرى مناقشتها،أما تيراس (22 عاماً) من أوكرانيا، ويدرس اللغة الإنجليزية وآدابها فى الجامعة الوطنية الأوكرانية، فقال: "إنه قام بالتسجيل وتم قبول مشاركته، وهى المرة الأولى له التى يقوم فيها بزيارة مصر، كذلك الحال مع مواطنته بولينا (20 عاما) التى تدرس الاقتصاد، والتى عبرت عن سعادتها بالمشاركة مع نظرائها من الشباب المنتمين لدول مختلفة، ومناقشة الأفكار والرؤى، والتعرف على ثقافات جديدة والعودة للتفاعل المباشر.

وتناولت صحيفة "الشرق الأوسط" تصريحات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى حول حقوق الإنسان، التى قال فيها: "إن جهود بلاده المتعلقة بحقوق الإنسان وعدم التمييز، لم تقدم عليها تحت أى نوع من أنواع الضغوط، بل فى ضوء المعتقدات والأفكار التى تؤمن بها"، وأضاف: "مجابهة الأوبئة والأمراض الخطيرة والزيادة السكانية والسيطرة عليها هى أمور من المهم وضعها فى بند من بنود حقوق الإنسان"، مبيناً أن "هذا الموضوع يمثل تحدياً كبيراً للكثير من الدول".

وشدد الرئيس السيسى على ضرورة التناول المتكامل والشامل للأوضاع فى مصر ووضعها فى الحسبان عند تناول قضية حقوق الإنسان، مشيراً إلى "ضرورة الالتفات إلى ما تواجهه مصر من تحديات"، ولفت إلى أهمية "وضع قضايا مثل توفير فرص العمل والرعاية الصحية والتعليم المناسب بوصفها حقوقاً أصيلة من حقوق الإنسان، وأنها تمثل تحديات للدولة المصرية، وهذا ما يتطلب أن يكون التناول متكاملاً وشاملاً".

وتساءل الرئيس السيسى: "أليست الهجرة حقاً من حقوق الإنسان؟"، مشيراً إلى أن "مصر تستضيف 6 ملايين لاجئ جاءوا إليها نتيجة وجود صراعات أو محدودية القدرات وحجم الفقر الموجود فى دول قريبة منّا"، مشدداً على أن "مصر لم ترفض استضافتهم، بل رفضت تسكينهم المخيمات فى أراضيها وتم دمجهم فى المجتمع المصرى ويحصلون على كل الحقوق من مأكل ومشرب وتعليم وصحة وغيرها، رغم أن قدراتها ليست على قدر كبير من التقدم مثل الدول الغنية، ورغم ذلك تمت إتاحة ما لديها لهم دون الكثير من الكلام، ولم تسمح أن تكون معبراً لهم ليلَقوا مصيراً قاسياً فى البحر المتوسط أثناء هجرتهم إلى أوروبا".

فى ذات السياق، ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية أن الرئيس السيسى قال : "إن مصر نجت من الخراب والدمار الذى استهدف المنطقة العربية"، مشيراً إلى أن جائحة كورونا لم تعط فرصة للدول فى التعامل معها، إلا من خلال فرض إجراءات وقيود، وأن هذه الإجراءات التى صاحبتها كانت كاشفة لقضية حقوق الإنسان.

وأوردت صحيفة "الخليج" الإماراتية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى التعامل مع قضية حقوق الإنسان من المنظور الشامل، خاصة فى ظل العديد من التحديات التى تحيط بالدول، محذراً من التخريب الذى تتعرض له الدول من خلال التآمر، ومطالباً بعدم التدخل الخارجى فى الشئون الداخلية للدول بهدف تخريبها، كما أكد أن مصر نجت من هذا التخريب، الذى كان يستهدفها، لكن دولاً أخرى لحق بها ضرر، وسقطت فى الخراب والدمار، الذى طال كل حقوق الإنسان.

فى حين، ركزت صحيفة "السبيل" الأردنية على تصريحات الرئيس السيسى فى معرض رده على انتقادات وجهت إلى بلاده فى ملف حقوق الإنسان، حيث قال: "شعرت أن الخطاب قاس جداً لكن صدقونى الواقع الموجود فى مصر ليس كذلك، وبالتالى هذا شكل من أشكال الإساءة بقصد أو بدون قصد للدولة المصرية"، ونبه إلى "أهمية عدم قصر حقوق الإنسان فى حرية التعبير والممارسة السياسية"، مؤكدا أن مصر "حريصة على حقوق الإنسان فى ضوء المعتقدات والأفكار التى تؤمن بها، دون أن تتم تحت أى نوع من أنواع الضغوط".

وأفادت صحيفة "الإمارات اليوم" أن الرئيس السيسى صرح بأن مصر هى الدولة الوحيدة التى نجت من الدمار، قائلاً: "فيه كلمة مهمة ننتبه لها.. مش عارف النقطة دى يتم ذكرها ولا لا.. يا جماعة اللى بيعمل صراعات فى الدول تؤدى إلى خرابها.. ده أمر لابد من وضعه فى الاعتبار.. الدول التى تسعى إلى تخريب الدول الأخرى من خلال التآمر وأمور أخرى.. هو النهاردة اللى حصل فى الدول الموجودة حوالينا.. حد نجا من الدول المجاورة غير مصر؟.. فيه دولة نجت من الخراب غير مصر؟".

وأضاف السيسى: "مش عاوز أقول أسماء الدول.. ومش عاوز اعمل إيلام للدول دى.. أكيد الكل عارف خريطة المنطقة بتاعتنا.. وحالة الخراب والدمار الموجودة فيها.. معسكرات اللاجئين فيها ملايين البشر بقالهم 10 سنين.. يا ترى حقوق المواطنين، ومش بس حقوق المواطنين.. ايه نتاج الاستمرار فى معسكر اللاجئين 10 سنوات ؟!.. تأثيره ايه؟!.. بتكلم على ملايين".

جاء تناول الإعلام الأمريكى كالتالى، حيث ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلًا عن الأسوشيتد برس أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قال: "إن مصر تستضيف ما لا يقل عن 6 ملايين شخص فروا من الصراع والفقر فى بلادهم"، مضيفاً "أن حكومته، على عكس بعض البلدان الأخرى، لا تحتجز المهاجرين فى مخيمات اللاجئين ولكنها تسمح لهم بالعيش بحرية فى المجتمع".

وأبرز موقع "CNN بالعربية" تصريحات الرئيس السيسى على هامش منتدى شباب العالم، حيث أكد أن بلاده "حريصة على حقوق الإنسان من منظور فكرى"، وذكر أن "التنوع والاختلاف سنة من السنن الكونية"، وأضاف السيسى، خلال جلسة "نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولى بالأمم المتحدة"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، أن "الدولة المصرية حريصة على حقوق الإنسان من منظور فكرى، ومعتقدات بنمارسها"، وبخصوص التشريعات المتعلقة بمكافحة التمييز، قال: "إحنا معملنهاش تحت ضغط من حد إنما فى ضوء معتقداتنا وأفكارنا اللى بنقول فيها إن التنوع والاختلاف سنة من السنن الكونية".

وأضاف أن "التنوع بين الناس فى اللغة واللون والشكل سنة ومش هنقدر نخلى العالم كله يتكلم لغة واحدة ولا شكل واحد ولا نخلى العالم كله مشاربه السياسية مشرب واحد".

وتابع: "أتصور أننا لو عايزين نعمل ده والكل له لون سياسى واحد أخشى يكون ده شكلا من أشكال الاستعلاء بالقدرة والإمكانيات وبالممارسة"، وقال : "لابد أن يكون هناك تنوع واختلاف بين الدول"، وأضاف: "مش أنا اللى بقول كده عشان أروج أو أدافع عن حاجة إنما ده الواقع"، "اللى بيعمل صراعات فى الدول تؤدى إلى خرابها ده ميعتبرش أمر نحطه فى الاعتبار؟ والدول اللى تسعى إلى تخريب الدول الأخرى من خلال التآمر وأمور أخرى"، وتساءل: "هل فى حد نجا فى المنطقة العربية غير مصر؟".

وقال : "عدم التدخل فى شئون الدول ألا يعتبر حقا من حقوق الإنسان حتى نخربها ونسيب المواطنين البسطاء يعانوا فى ليبيا وسوريا واليمن والصومال والعراق"، وأكد أن "مصر كانت هتبقى من الدول دى .. مصر اللى فيها 100 مليون شخص كانت معرضة للدمار والخراب"، وأضاف: "المفروض أن حد زى فى الوظيفة ده ميتكلمش كده لكن كشباب من أى دولة لابد أن يكون لديه عقلية نقدية لما يتم طرحه".

وجاء تناول الإعلام الأوروبى على النحو التالى، تناول موقع قناة "روسيا اليوم" رد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على انتقادات وجهت إلى بلاده فى ملف حقوق الإنسان، مؤكداً أن مصر "حريصة على حقوق الإنسان فى ضوء المعتقدات والأفكار التى تؤمن بها"، وشدد - خلال مداخلة فى جلسة "نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولى بالأمم المتحدة" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم" - على ضرورة التناول المتكامل والشامل للأوضاع فى مصر ووضعها فى الحسبان عند تناول قضية حقوق الإنسان، مشيراً إلى ضرورة الالتفات إلى ما تواجهه مصر من تحديات.

وأكد السيسى ضرورة أن يتم وضع قضايا مثل توفير فرص العمل والرعاية الصحية والتعليم المناسب، باعتبارها حقوقاً أصيلة من حقوق الإنسان وأنها تمثل تحديات للدولة المصرية، وتساءل الرئيس السيسى "ماذا لو لم تقدم الدولة تعزيزاً للعملية الصحية يتناسب مع حق المواطن المصرى فى الصحة، فهل تكون وقتها قد قصرت فى حق مواطنيها فى توفير العلاج الصحى الجيد وأيضا الأمر نفسه على توفير التعليم الجيد؟ وهل هذا يعد تقصيراً فى حقوق الإنسان؟"، وأجاب: "يجب وضع كل هذه الأمور عند تناول حالة حقوق الإنسان فى مصر باعتبارها تحدياً يواجه الدولة المصرية وهو ما يتطلب أن يكون التناول متكاملاً وشاملا".