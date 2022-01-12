منتدى شباب العالم.. جلسة حول صناعة الفن والمحتوى الإبداعى فى زمن الجائحة

جدة - نرمين السيد - وشارك فى الجلسة نخبة من المتحدثين، وهم الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، وتارين ساوثرن رئيس الإبداع بشركة Blackrock Neurotech للحلول التكنولوجية، ونشوى جاد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمنصة Watch iT، وهيسون يون مدير برنامج KOICA للمنح الدراسية فى جامعة كوريا الوطنية للتعليم، كما شارك المتحدث يورج زوبير، المدير الفنى والناشط الرقمى عبر المنصة الافتراضية لمنتدى شباب العالم.

ودارت الجلسة النقاشية حول الآثار السلبية التى تعرضت لها صناعة الفن والثقافة والعاملين بها على جميع المستويات بسبب جائحة كورونا، حيث حدثت تغيرات متعددة فى طرق وآليات العمل الثقافية والإبداعية المختلفة بسبب إجراءات الإغلاق الكلى والجزئى المطبقة بأنحاء العالم، إثر جائحة كورونا التى فرضت واقعا جديدا على المشهد الثقافى والإبداعى فى العالم.

وبحلول مارس 2020، تم إغلاق معظم المؤسسات الثقافية فى جميع أنحاء العالم، أو قلصت خدماتها جزئيا بالتوازى مع إلغاء المعارض والفعاليات والعروض أو تأجيلها، إلا أنه بالمقابل هناك جهود مكثفة نحو إيجاد حلول بديلة لعرض الإنتاج الفنى والصناعات الثقافية المتنوعة، مما عزز ظهور المنصات الرقمية التطبيقات الذكية، وهو الأمر الذى انتفع به قطاع كبير من مستخدمى تلك التطبيقات فى عرض أعمالهم بشكل كبير فضلا عن استثمارها فى صناعة المحتوى وتقديم المبادرات الخاصة عبر تلك المنصات المختلفة.

وفى ذات السياق، ذكرت وزيرة الثقافة المصرية، أن جائحة كورونا أثرت إيجابيا على المشهد الثقافى المصرى على غير العادة، حيث خلقت حالة من التحدى للدولة المصرية فى قطاع الثقافة، مما أدى إلى خلق فرص عظيمة لخلق مبادرات ثقافية متنوعة مثل مبادرة "ابدأ حلمك" و"الثقافة بين يديك" وإنشاء المسارح المفتوحة والعروض المسرحية المتنقلة.

وعرض فيديو مسجل تحدثت خلاله أودرى أزولاى رئيسة منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم -اليونيسكو، وأبدت سعادتها بمشاركتها بالمنتدى الذى يعتبر منصة عالمية هامة للشباب للتأمل فى تحديات اليوم والغد، كما أوضحت أن منظمة اليونسكو قدمت العديد من المبادرات التعليمية والتثقفية الهامة للشباب.

وتحدثت تارين ساوثرن رئيس الإبداع بشركة Blackrock Neurotech للحلول التكنولوجية، عن فوائد الجائحة التى حفزت عديد من الأفكار الجديدة والاعتماد على الذكاء الاصطناعى، موضحة زيادة الإقبال على المنصات الرقمية والوسائل الإعلامية الحديثة، باعتبارها أدوات تقلل تكاليف الإنتاج وتعمل على زيادة الانتشار. وأضحت أن هناك الكثير من الفرص عبر استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وأن الإعلام التقليدى سوف يتم استبداله بالمنصات الرقمية وقنوات البث المباشر.

وأوضحت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمنصة Watch iT، العوامل التى ساهمت فى الترويج للمنصات الرقمية، ومنها: لجوء العديد من الشباب للمنصات الرقمية بعد غلق دور السينما والمسارح أثناء الجائحة، حيث أصبحت هذه المنصات دور عرض جديدة للشباب وأتاحت فرص جديدة للمبدعين والمنتجين، بل أصبحت مصدر دخل اقتصادى جديد للدول ومنصة لنشر الثقافة فى جميع أنحاء العالم. وذكرت أن هناك تحدى كبير للحفاظ على الملكية الفكرية بالمنصات الرقمية، لذا ينبغى الاستعانة بالشركات الكبرى للتأمين من الاختراقات ووضع قوانين بين المبدعين والمنتجين للمحافظة على المحتوى.

وعبر المنصة الافتراضية لمنتدى شباب العالم، انضم للحديث يورج زوبير، المدير الفنى والناشط الرقمى عبر المنصة الافتراضية لمنتدى شباب العالم، وتحدث عن تجربته فى العالم الافتراضى واستخدام الذكاء الاصطناعى من خلال ابتكار الدمية Noonoouri وهى شخصية خيالية بسمات شخصية محبة للمعالم الثقافية وناشطة أيضا فى مجال قضايا البيئة وحقوق المرأة ولديها العديد من المؤثرين المتابعين لها على المنصات الإلكترونية.

وأشارت هيسون يون مدير برنامج KOICA للمنح الدراسية فى جامعة كوريا الوطنية، إلى أنه بسبب الجائحة تم إنشاء منصات رقمية على العديد من التطبيقات مثل زووم للمنح والمبادرات المختلفة بين الدول، وأشادت بأن منتدى شباب العالم يعتبر من المنصات الهامة لنشر الثقافة فى جميع الدول ووسيلة للتعرف على ثقافات المجتمع خاصة بين الشباب.

من جانبها، أشارت الدكتورة إيناس عبدالدايم إلى التواجد المصرى فى المحافل الدولية والعربية الثقافية، حيث تم اختيار القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية من منظمة التعاون الإسلامى للعام الحالى. كما سلطت وزيرة الثقافة المصرية الضوء على إنجازات الدولة فى مجال الثقافة مثل مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية ومسرح الجلالة ومدينة الثقافة فى العالميين، وجائزة المبدع الصغير المقدمة لأقل من 18 عام من وزارة الثقافة، والتى تضاهى جائزه الدولة التقديرية تحت رعاية السيدة انتصار السيسى، حرم رئيس الجمهورية.

واختتم ضيف الجلسة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة معبرا عن سعادته بمشاركته بمنتدى شباب العالم، وأشاد بالتعاون ما بين وزارة الثقافة ووزارة الشباب وإنشاء العديد من المبادرات الثقافية والرياضية.

وخرجت الجلسة بتوصية هامة حول فرض قوانين وحقوق عادلة وصارمة للمحافظة على المحتوى المقدم على المنصات الرقمية، وتكاتف وتضامن الجهود لمكافحة أعمال الاختراقات على المنصات الرقمية.