السفير البريطانى: نثق فى قدرة مصر على تنظيم قمة المناخ المقبلة

جدة - نرمين السيد - أعرب السفير البريطانى لدى القاهرة جاريث بايلى، عن ثقته فى قدرة مصر على تنظيم قمة المناخ المقبلة، وذلك لما شهده من تنظيم رائع خلال مشاركته فى منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة وهو ما أثبت أن مصر قادرة على تنظيم الأحداث الكبيرة.





وأضاف السفير البريطانى فى تصريح لقناة "إكسترا نيوز" على هامش فعاليات منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة المنعقد فى مدينة شرم الشيخ، أنه تواصل مع الشباب المشارك فى المنتدى ووجد كافة المشاركين متفائلين بالمستقبل، على الرغم من الضغوط الاقتصادية والصراعات فى العالم وظاهرة التغير المناخى وفيروس كورونا.

وحول مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد أن المبادرة عظيمة وتهدف إلى الارتقاء بالبنية التحتية للقرى المصرية، مشيرا إلى أن السنوات الـ6 الماضية شهدت دفعا مستمرا وبإصرار على إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية، حيث كان يتم العمل على التطور والعمل فى مجال الطاقة المتجددة والبنية الأساسية، وتدريب الشباب.

وتابع: "أن بعض زملائى قاموا بزيارات عديدة لكافة أنحاء الجمهورية، ووجدوا أن الناس استفادت بالفعل من مبادرة حياة كريمة"، مشيرا إلى أنه بوجود هذه المبادرة إلى جانب الخطط التى تنفذها الدولة للارتقاء بحياة المواطن سنجد أن هناك باقة كاملة حتى لا يترك أحدا تحت خط الفقر.