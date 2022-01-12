أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، قطع المياه عن مناطق الحي الأول والحي الثالث، وذلك خلال الفترة من الساعة 9 صباح غد الخميس الموافق 13 / 1 /2022، وحتى الساعة 2 بعد ظهر نفس اليوم.
وأرجع المهندس عمار مندور، قطع المياه نظرًا لأعمال ربط خط مياه جديد على شبكة مياه الشرب لمنطقة شمال الحي السابع الأمر الذي يتطلب قطع المياه بالمناطق المذكورة.
وقال: يهيب جهاز مدينة بدر بقاطني المناطق المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدًا سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال وعودة المياه لطبيعتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قطع المياه عن بعض مناطق بدر غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.