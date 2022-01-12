السيدة انتصار السيسي: سعدت بما شاهدته من عروض مبهرة على مسرح شباب العالم

عبرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها بما شاهدته من عروض مبهرة على مسرح شباب العالم.
وكتبت السيدة انتصار السيسى، علي صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك":"سعدت بما شهدته من عروض مبهرة على مسرح شباب العالم، حيث اجتمع الموهوبون من كل أنحاء العالم، هنا في شرم الشيخ، في رسالة تؤكد أن ما يجمع الإنسانية أكثر مما يفرقها وأن الفنون يمكنها أن تلعب دورا بالغ الأهمية في إرساء قواعد التعايش".
وقالت السيدة انتصار السيسى، إن الفنون والثقافة بلا شك هي الحياة، والركيزة الأساسية للتنمية وبناء الإنسان، مضيفة: "تحية لكل مبدع وكل شابة وشاب شاركوا في هذه العروض المتميزة".
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