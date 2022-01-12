/672016/في-ذكرى-وفاة-كريمة-مختار-كيف-أبدعت-ماما-نونة-في-دور-الأم

قدمت الفنانة الراحلة كريمة مختار أدورًا الأمومة بكل براعة، ولم تقدم أي أدوارًا أخرى، رغم ظهورها على الشاشات منذ شبابها، ولكنها لم تخشي تقديم دور الأم، وبرعت في التنوع بين كل عمل والآخر، وكانت زوجة للفنان والمخرج نور الدمرداش، ووالدة الإعلامي معتز الدمرداش.

موقع دوت الخليج يسلط الضوء على أهم أركان حيات الفنانة الراحلة كريمة مختار

نشأة كريمة مختار

ولدت عطيات محمد البدري في القاهرة،16 يناير 1934، كان لها أربع شقيقات وأخ من ضمنهم الإعلامية عواطف البدري، حصلت على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1953.

قدمت البرنامج الإذاعي الشهير"بابا شارو" عام 1951، وبدأت في تقديم أدوارًا مختلفة في الدراما الإذاعية، وبلغ إجمالي المسلسلات 67 مسلسلًا، منها: ليلة رهيبة، العسل المر وحسن ونعيمة.

كريمة مختار في السنيما

تعرف عليها المخرج والنجم السنيمائي نور الدمرداش، وبدأت في العمل بالسنيما بعد رفض أهلها الشدسد، وقدمت أول أعمالها أمام محمود مرسي وعبد الله عيث، وهو فيلم ثمن الحرية الذي تم عرضه عام 1946، لتتوالي أدوار الأم التي لعبتها بكل براعة، حتى وصل حصادها في السنيما إلى 35 فيلم، أشهرهم: نحن لا نزرع الشوك 1970، الحفيد 1974، وآخرهم كان فيلم ساعة ونص الذي تم عرضه 2012.

إبداع كريمة مختار في الدراما التليفزيونية

قدمت الراحلة كريمة مختار رصيدًا كبيرًا من الأعمال الدرامية التي يصل عددها إلى 100 مسلسل، من أبرزهم: البخيل وأنا 1990، يتربى في عزه 2007 وآخرها كان مسلسل دلع بنات 2014.

كريمة مختار على خشبة المسرح

شاركت كريمة مختار على المسرح 7 روايات، كان أولهم مسرحية الأرض، وأشهرهم العيال كبرت.

زوجها بالراحل نور الدمرداش

تحدث الفنانة كريمة مختار في أحد البرامج عن بداية علاقتها بنور الدمرداش، حيث تعرفا على بعضهما خلال دراستها في المعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت تخشاه بشدة، ولما جاء ليتقدم لها كانت تنوي عدم مقابلته، ولكن لما رأت والدته وأحبت أسلوبها قبلت الزيجة؛ لأنها شعرت بأن هذه السيدة لابد أنها ربت إنسانًا جيدًا، غير التي كانت تراه دائمًا.

وأنجبت منه 4 أبناء، هم: شريف، أحمد، هبة ومعتز الدمرداش الإعلامي الشهير.

نهاية ماما نونة

عند رحيل ماما كريمة، ساد الوسط الفني والمجتمع المصري حزن شديد على هذه السيدة الجميلة والممثلة المبدعة حتى آخر أيامها.