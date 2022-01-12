/672027/تأجيل-مباراة-مورتانيا-وجامبيا-بأمم-إفريقيا-بعد-أحداث-مباراة-تونس-ومالي

أعلنت اللجنة المسئولة، عن تنظيم مباريات نهائيات بطولة أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، عن تأجيل مباراة موريتانيا وجامبيا، في لقاء يجمع بين المنتخبين في الجولة الأولى من المجموعة السادسة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أجُلت مباراة موريتانيا وجامبيا، لمدة ساعة إلا ربع، والتي كانت من المقرر ان تنطلق في السادسة مساء، على ملعب ليمبي.

موعد مباراة موريتانيا وجامبيا

ويحتضن ملعب ليمبي، على لقاء موريتانيا وجامبيا، في الجولة السادسة من نهائيات بطولة أمم أفريقيا 2021، بعد تأخر الوقت المحتسب لمباراة تونس ومالي من نفس المجموعة.

ويلتقي منتخبي موريتانيا وجامبيا، في الساعة السابعة إلا ربع مساء، في لقاء الجولة الأولى، على ملعب ليمبي، والذي شهد على فاعليات لقاء تونس ومالي.

تونس ترفض النزول

ورفض المنتخب التونس النزول لأرضية ملعب مباراته أمام مالي، في لقاء الجولة الأولى من المجموعة السادسةن، بنهائيات أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

انهى حكم اللقاء لمباراة تونس ومالي، المباراة، بعد دخول مالي ارضية الملعب وغياب نسور قرطاجة، في صورة استكمال المباراة، ليطلق صافرة النهاية لصالح مالي.

وأبلغ مسئولي الكاف مراقبي مباراة تونس ومالي، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الأولى، من المجموعة السادسة من نهائيات بطولة أمم أفريقيا 2021، على استكمال المباراة.

نتيجة مباراة تونس ومالي

وحقق منتخب مالي الفوز على المنتخب تونس، بنتيجة هدف دون رد، لصالح الأسود المالية، في لقاء جمع بين المنتخبين في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة من منافسات نهائيات بطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وسجل هدف اللقاء الوحيد للمنتخب المالي ابراهيما كونيه، في الدقيقة الثامنة والأربعون من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها المنتخب المالي.

وشهد اللقاء جدل تحكيمي بعد إطلاق حكم المباراة، صافرته قبل نهاية الوقت الأصلي من عمر اللقاء بعشرين ثانية، والتي كانت عن طريق الحكم الزامبي جاني سيكازوي.

اطلق سيكازوي صافرة نهاية المباراة، في الدقيقة الـ 85:40 صافرة نهاية المباراة، والتي جائت في عدم ضبط ساعته، وليعيد للمباراة مرة آخرى، ويأتي للمرة الثانية وينهي اللقاء قبل الوقت الأصلي بعشرين ثانية.

وتدخل الجهازي الفني والطبي للمنتخب التونسي، بعد صافرة نهاية المباراة، وعلى رأسهم لاعبي منتخب نسور قرطاجة، على حكم المباراة ليعيد أحداث اللقاء مرة آخرى.