/672029/مني-عمر-منتدي-شباب-العالم-دليل-على-إيمان-القيادة-السياسية بدور-الشباب-المستقبلي

أكدت النائبة مني عمر عضو مجلس النواب، علي أن مفهوم التنمية المصرية هو مفهوم متميز وشامل محوره الإرتقاء بالإنسان وتنمية قدراته وقد أثبتت مصر أنها قادرة على مواجهة أعتى التحديات مثل جائحة كورونا التي كان لها آثار سلبية كبيرة على بلدان العالم كله فزادت من نسبة البطالة ومن عدد الفقراء في كل مكان.

دوت الخليج

وأوضحت عمر، في تصريحات خاصة لـ”دوت الخليج”، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي بادرت بإطلاق مبادرات تنموية هائلة وغير مسبوقة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين ومحاربة الفقر والبطالة مثل مبادرة حياة كريمة وتطوير العشوائيات هذا ويأتي الإهتمام بالشباب في مقدمة اولويات الجمهورية الجديدة من أجل إعداد أجيال قادرة على المشاركة في المسيرة التنموية بكل قوة .

وأضافت عضو مجلس النواب، أن منتدى شباب العالم والذي يعقد في شرم الشيخ سنويًا برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي يعتبر ابلغ دليل على ايمان القائد بدور الشباب المسقبلي الفعال في تحقيق التنمية المستدامة لمصرنا الحبيبة.

منتدي شباب العالم

يذكر أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

فعاليات اليوم الثالث من منتدي شباب العالم

هذا ووصل الرئيس السيسي لمقر انعقاد النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ.

وشارك الرئيس السيسي في جلسة نقاشية بعنوان "تجارب تنموية في مواجهة الفقر" المنعقدة الآن ضمن فاعليات اليوم الثالث لأعمال منتدى شباب العالم، المنعقد في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، وسط مشاركة شبابية من مختلف دول العالم.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.