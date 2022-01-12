تحت رعاية النائبة رقية الهلالي.. إقبال المواطنين علي القافلة الطبية الشاملة بمركز المنشاة (صور)

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أنطلقت اليوم القافلة الطبية الشاملة والتي تحتوي علي عيادات "الرمد و الباطنة و العظام و الاطفال، بأماكن مختلفة بمركز ومدينة المنشاة، بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر والمجموعة الأولي لهذا الشهر.

ويأتي ذلك تحت رعالية النائبة المهندسة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن.

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وقالت النائبة رقية الهلالي، في تصريحات صحفية خلال مشاركتها ومتابعتها عمل القافلة، أن القوافل الطبية سوف تقوم بإجراء الكشف والفحوصات الطبية وتقديم العلاج بالمجان من خلال سيارات القوافل الطبية المتنقلة.

وأضافت الهلالي، أنه سيتم صرف نظارات العيون للحالات التي تحتاج الي نظارة، كما سيتم تحديد عمليات العيون مع المستشفي العسكري، وذلك بالمجان ، مع صرف ادويه مجانيه بدوار ال أبو عزب ش صلاح سالم الغربي.

إقبال المواطنين علي القافلة الطبية الشاملة بمركز المنشاة

وتابعت عضو مجلس النواب، أن ذلك يأتي فى إطار مبادرة "حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت نائبة حماة الوطن، الي أن الفترة المقبلة ستستكمل القافلة الطبية جولاتها باماكن اخري لخدمة أهالي سوهاج.

جدير بالذكر أن النائبة رقية الهلالي قد أعلنت عن إطلاق قوافل طبية متميزة لخدمة الاهالي وذلك بالاماكن مدينة المنشاة -غدا الاربعاء 12-1 من الساعة التاسعة صباحا حتي الثالثة عصرا دوار ال ابو عزب وشارع صلاح سالم الغربي، الجزيرة المستجدة - الجمعة -14-1 دوار الحاج علي محمود عوض، الزارة - الأحد 16-1 دوار الحاج حسين - ال عبيد الله.

فعاليات اليوم الثالث من منتدي شباب العالم

هذا ووصل الرئيس السيسي لمقر انعقاد النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ.

وشارك الرئيس السيسي في جلسة نقاشية بعنوان "تجارب تنموية في مواجهة الفقر" المنعقدة الآن ضمن فاعليات اليوم الثالث لأعمال منتدى شباب العالم، المنعقد في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، وسط مشاركة شبابية من مختلف دول العالم.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.