/672033/انتصار-السيسى-تحية-لكل-مبدع-وكل-شابة-وشاب-شاركوا-بعروض-مسرح-شباب-العالم-المتميزة

عبرت السيدة انتصار السيسى عن سعادتها بما شهدته من عروض مبهرة على مسرح شباب العالم.

دوت الخليج جاء ذلك فى تصريحات لها عبر الصفحة الرسمية«فيس بوك»، حيث قالت:"سعدت بما شهدته من عروض مبهرة على مسرح شباب العالم، حيث اجتمع الموهوبون من كل أنحاء العالم، هنا في شرم الشيخ، في رسالة تؤكد أن ما يجمع الإنسانية أكثر مما يفرقها وأن الفنون يمكنها أن تلعب دورا بالغ الأهمية في إرساء قواعد التعايش. متابعة«إن الفنون والثقافة بلا شك هي الحياة، والركيزة الأساسية للتنمية وبناء الإنسان، فتحية لكل مبدع وكل شابة وشاب شاركوا في هذه العروض المتميزة».

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