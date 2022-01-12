/672035/موعد-مباراة-برشلونة-ضد-الريال-بتوقيت-مصر

يلتقي ريال مدريد مع نظيره برشلونة في مباراة كأس السوبر الإسباني، على استاد "الملك فهد الدولي"، بالمملكة العربية السعودية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتأتي استضافة السعودية للسوبر الإسباني للعام الثاني على التوالي، بعدما استضافته العام الماضي، وشهدت البطولة نجاح كبير ليقرر المسئولون إقامة السوبر الاساباني هذا العام هُناك ايضاً.

موعد مباراة برشلونة ضد الريال بتوقيت مصر ويأمل ريال مدريد في تحقيق بطولة السوبر في ظل الصحوة التي يعيشها الفريق، بينما يريد برشلونة الخروج من الحالة السيئة الذي عليها الفريق مؤخراً أملاً في إحراز اللقب أمام النادي الملكي.

تاريخ مواجهات الفريقين

التقي برشلونة نظيره ريال مدريد في مسابقة كأس السوبر الإسباني 14 مباراة، حيث حسم برشلونة 4 مواجهات بنتيجة الفوز أمام ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني، وتعادل في مباراتين، وتلقى الهزيمة في 8 مباريات.

فيما ريال مدريد حقق الفوز علي برشلونة فى 8 مواجهات ضمن منافسات كأس السوبر الإسباني، وحضرالتعادل في مواجهتين، وخسر 4 مباريات.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة برشلونة ضد ريال مدريد، في كأس السوبر الإسباني، عبر قنوات SSC5 HD، BT Sport 1 HD.

اخر مواجهات الفريقين

الجدير بالذكر أن اخر مواجهات الفريقين انتهت أحداث مبارة قمة الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة، بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الفريق الملكي، في لقاء الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب كامب نو معقل الفريق الكتلوني.

موعد مباراة برشلونة ضد الريال بتوقيت مصر

ولأول مرة في لقاء كلاسيكو الأرض يغيب أسطورتي مواجهات الفريقين من الطرفين في القاء الماضي ، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

واستغل ريال مدريد الهجومي الكبير من برشلونة، لستغل هجمة مرتدة عن طريق ألابا وفينيسيوس، ليسجل الكرة بالقدم اليسرى على يسار تير شتيجن حارس برشلونة.

وقبل نهاية المباراة والوقت الضائع سجل فاسكيز هدف التقدم الثاني لريال مدريد لتنتهى المباراة بفوز المرينجي على البرسا في عقر داره ووسط أنصاره.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل أجويرو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 97 من زمن المباراة.