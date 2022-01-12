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رسمياً.. هاتاي سبور التركي يعلن التعاقد مع محمود كهربا «صور»

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إبراهيم خضر 0 تبليغ

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أعلن نادي هاتاي سبور التركي التعاقد الرسمي مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وانتقل محمود عبد المنعم كهربا إلى صفوف هاتاي سبور التركي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة ثم العودة للنادي الأهلي من جديد.

وغادر كهربا مساء أمس الثلاثاء القاهرة متجهاً إلى تركيا من أجل الالتحاق بتدريبات الفريق.

وسيرتدي محمود عبد المنعم كهربا القميص رقم 9 مع فريقة الجديد هاتاي سبور.

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كل ما تريد معرفته عن هاتاي سبور التركي قبل رحيل محمود كهربا عن الأهلي

أيام قليلة تفصل انتقال محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي إلى فريق هاتاي سبور التركي.

ويعتبر فريق هاتاي سبور التركي من أهم فرق الدوري هذا الموسم، ويتواجد في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري.

هاتاي سبور التركي

لعب فريق هاتاي سبور 19 مباراة في بطولة الدوري حتى الأن، وفاز الفريق في 10 مباريات وتعادل في 3 لقاءات والخسارة في 6 مبايرات.

سجل مهاجمو الفريق 27 هدف ودخل مرمى حارس المرمى 23 هدف بفارق أهداف 8 في المجموع الكلي.

ويتواجد الفريق حاليا في المركز الخامس ولديه من النقاط 32 نقطة ويبتعد بفارق 7 نقاط عن قونيا سبور صاحب المركز الثاني والذي لديه 39 نقطة.

محمود عبد المنعم كهربا

ويلعب هاتاي سبور في المبراة القادمة بالدوري التركي أمام قاسم باسا المتواجد في مؤخرة جدول الترتيب.

وكانت آخر مباريات مباريات الفريق في الدوري التركي أمام جيرسونسيور في الجولة الـ 19 في الدوري التركي وفاز الفريق بهدف نظيف.

محمود كهربا «تركيا والبرتغال رايح جاي» بين الهروب من الزمالك ومقصلة شبح موسيماني

يعاني محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي من أزمة عدم اللعب مع المارد الأحمر خلال الفترة الأخيرة، بفرمان من بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

النادي الأهلي

ويقترب محمود عبد المنعم كهربا من الرحيل عن المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد عدم قناعة بيتسو موسيماني بمستوى اللاعب خلال الفترة الأخيرة..

وتواجد أكثر من عرض لإدارة النادي الأهلي سواء مصرية أو خارجية من أجل الحصول على خدمات اللاعب في الانتقالات الشتوية الحالية، ويأتي على راسها حاليا فريق هاتاي التركي والذي يتواجد في المركز الـ 5 الأولى في جدول الترتيب.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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