بتقنية متقدمة.. الرعاية الصحية: نجاح أول عملية إزالة ورم بالكلى فى بورسعيد

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح عملية استئصال ورم سرطانى بالكلى لمريض يبلغ من العمر 61 عاما باستخدام أحدث التقنيات فى علاج هذا المرض، وذلك بمستشفى السلام التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، مشيرة إلى أنها تعد العملية الأولى من نوعها بمستشفيات الهيئة ببورسعيد.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى نجاح الفريق الطبى المتميز لجراحات الأورام والمناظير بمستشفى السلام بورسعيد، فى إجراء عملية استئصال ورم سرطانى بالكلى لمريض كان يعانى من آلام مزمنة بالبطن، وبإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له تبين أنه يعانى من ورم سرطانى بالكلية اليمنى يشغل أكثر من 50٪ من حجم الكلية.

وأضافت، أنه على الفور تمت إجراء العملية للمريض باستئصال الورم باستخدام تقنية منظار البطن الجراحى، أحدث التقنيات العلاجية المستخدمة فى هذا المجال، لافتة إلى استقرار الحالة الصحية للمريض وخروجه من المستشفى بعد متابعة حالته الصحية على يد نخبة من أمهر الأطباء والطاقم التمريضى بالمستشفى.

وتابعت، أنه الفريق الطبى المعالج للمريض ضم الدكتور إبراهيم عبدالحليم، استشارى جراحة الأورام والمناظير، الدكتور طارق عفيفى، رئيس أقسام الجراحة العامة بمستشفى السلام بورسعيد، الدكتور محمد صلاح، أخصائى الجراحة العامة، الدكتور على الشيبينى، طبيب مقيم الجراحة العامة، الدكتور وسام فوزى، استشارى التخدير، وتحت إشراف مدير المستشفى الدكتور حسن الإسناوى.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، جاهزية مستشفى السلام بورسعيد بأحدث التقنيات العلاجية التى تساعد على علاج المرضى وفق الممارسات الطبية العالمية، مضيفا أنه تم إجراء أكثر من 10 آلاف عملية وجراحة للمرضى من منتفعى التأمين الصحى الشامل ببورسعيد داخل المستشفى ما بين عمليات صغرى وكبرى ومتوسطة ومتقدمة وذات مهارة أو طابع خاص بجودة عالمية.

وتابع: الجراحة بالمنظار هى تقنية جراحية متقدمة تسمح بالتدخل الجراحى طفيف التوغل لتشخيص وعلاج المرضى عن طريق شقوق صغيرة ودون الحاجة إلى فتح البطن، بما يساعد على ارتفاع نسب نجاح العمليات والشفاء والتعافى السريع والتقليل من فترة البقاء بالمستشفى والتخفيف من حدة الآلام وسرعة العودة إلى الحياة الطبيعية.

ولفت، إلى أنه جارى الانتهاء من أعمال التطويرات ورفع الكفاءة والتجهيزات الجارية بمبنى الجناح البحرى لمستشفى السلام بورسعيد، لزيادة الطاقة الاستيعابية وأعداد الخدمات المقدمة بالمستشفى، والتى ستضم وحدتين جديدتين لقسطرة القلب والغسيل الكلوى وقسم متكامل لعلاج الحروق.