الأرصاد تكشف هن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس 13-1-2022

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الخميس حيث المتوقع أن يسود طقس بارد نهارًا، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع بوسط سيناء.

وحذرت الأرصاد الجوية من حدوث نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة مساء بنسبة 20% على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث من 40:50% على ج السواحل الشمالية الشرقية والغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب ووسط سيناء مع وجود نشاط للرياح.



طقس القاهرة

وقالت الهيئة: إنه من المتوقع أن يسود مائلا للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

كما توقعت أن يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على السواحل الشمالية الغربية و معتدل على السواحل الشرقية، شديد البرودة ليلًا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس دافئ على جنوب سيناء نهارًا شديد البرودة ليلًا يصل لحد الصقيع.

وتوقعت أيضا أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد دافئ على الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقَّعة غدا:

القاهرة الصغرى 11 والعظمى 18

الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 17

طنطا الصغرى 10 والعظمى 18

شبين الكوم الصغرى 11 والعظمى 18

دمنهور الصغرى 11 والعظمى 18

بلطيم الصغرى 12 العظمى 18

مطروح الصغرى 12 والعظمى 17

السلوم الصغرى 12 والعظمى 16

سيوة الصغرى 08 والعظمى 17

بورسعيد الصغرى 12 العظمى 19

دمياط الصغرى 11 والعظمى 17

الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 18

الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 18

السويس الصغرى 11 والعظمى 18

العريش الصغرى 11 والعظمى 18

رفح الصغرى 11 والعظمى 18

رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 19

نخل الصغرى 02 العظمى 16

نويبع الصغرى 13 والعظمى 21

طابا الصغرى 13 والعظمى 19

كاترين الصغرى01 والعظمى 15

الطور الصغرى 12 والعظمى 22

شرم الشيخ الصغرى 13 والعظمى 24

الغردقة الصغرى 13 والعظمى 24

مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 24

الفيوم الصغرى 09 والعظمى 18

بنى سويف الصغرى 08 والعظمى 18

المنيا الصغرى 07 والعظمى 19

أسيوط الصغرى 07 والعظمى 20

سوهاج الصغرى 08 والعظمى 21

قنا الصغرى 09 والعظمى 23

الأقصر الصغرى 09 والعظمى 24

أسوان الصغرى 11 والعظمى 25

أبوسمبل الصغرى 10 والعظمى 26

الوادى الجديد الصغرى 06 والعظمى 24

شلاتين الصغرى 14 والعظمى 25

أبو رماد الصغرى 15 والعظمى 25

حلايب الصغرى 15 والعظمى 23

رأس حدربة الصغرى 15 والعظمى 22