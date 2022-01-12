وفاة سميرة أحمد تشعل السوشيال ميديا.. زوجها يكشف الحقيقة

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طمأن زوج الفنانة سميرة أحمد الجمهور على صحة زوجته بعد أنتشار العديد من الإشاعات عن وفاتها.

دوت الخليج

صفوت غطاس ينفى إشاعة وفاة سميرة احمد

وكتب صفوت غطاس عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك" قائلاً: " نشرت اخيرا بعض المواقع الكاذبة و التي تبغي الربح المادي من خلال اليوتيوب كمواقع قناة شمس النهار و موقع اخبار اليوم و موقع اهم اخبار اليوم اخبار كاذبة عن صحة الفنانة سميرة احمد و عن لسان ابنتها".

وتابع غطاس: " كلها اخبار كاذبة تماما ولا اساس لها من الصحة و قد تم ابلاغ المستشار القانوني للشركة برفع دعاوي ضد هذة المواقع ، اطمنكم سميرة بصحة جيدة الحمدلله و ندعي لها بطول العمر ودوام الصحة".

أخر أعمال سميرة أحمد

شاركت الفنانة القديرة فى أخر عمل فنى لها عام 2019، بمسلسل حمل عنوان " بالحب عندي"، والذي تدور أحداث العمل حول عدد من القضايا الاجتماعية من خلال قاضي متقاعد على سن المعاش ويعيش هو وزوجته العديد من المواقف مع أبنائهما وأحفادهما، حيث تختلف الأفكار والآراء فيما بينهم، محاولين إثبات أن الحب هو طوق النجاة للعبور من الكثير من المشاكل.

والمسلسل من إخراج رباب حسين، يوسف معاطى ، بطولة الفنانين سميرة أحمد، حسن يوسف، حسين فهمى، وخالد زكى، رانيا فريد شوقى.

إشاعة وفاة سميرة أحمد

تداولت مواقع الاخبار وصفحات التواصل الإجتماعي خبر وفاة الفنانة سميرة أحمد دون أن نعرف مدى حقيقة هذا الخبر إلى الآن، في الفترة الأخيرة عانى الشارع الفني من فقد الكثير من كبار فنانينا خصوصا بعد جائحة كورونا التي حصدت أرواح الكثيرين، مما يجعلنا كل يوم نستيقظ على خبر وفاة شخصية فنية جديدة ويكون أمرا محزنا للغاية بالنسبة للجمهور.

رغم انتشار خبر وفاة الفنانة سميرة أحمد منذ عدة ساعات، لكنه لم يتأكد الآن ولكن سرعان ما وقعت المواقع الاخبارية فى شباك الإشاعات، وعدم التاكد من المصادر المقربة منها أو أحد أفراد عائلتها، كما انه لم يتم الإعلان عن تفاصيل تابعة للوفاة مثل مكان تحرك الجنازة أو الدفن.