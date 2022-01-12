/672034/سيد-عبد-الحفيظ-يكشف-عن-موعد-عملية-وعودة-أكرم-توفيق-من-الكاميرون

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه تواصل مع أكرم توفيق، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة نيجيريا، التي أقيمت أمس الثلاثاء ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأوضح عبد الحفيظ أن اللاعب سوف يعود إلى القاهرة يوم السبت المقبل، وأن هناك تواصلًا مستمرًّا معه ومتابعة دقيقة لحالته، وجارٍ حاليا الترتيب لسفره خارج مصر لإجراء الجراحة وتلقي العلاج اللازم.

يذكر أن النادي قد استأنف تدريباته عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

ويواجه الأهلي فريق الجونة في الثانية والنصف عصر غدٍ الخميس على ملعب الأهلي We السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

نهائيات كأس الرابطة

ويشارك في البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏

ويقام الدور نصف النهائي، والدور النهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية.‏

وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏

مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا 2021

المجموعة الأولى: المريخ "السودان" - الهلال "السودان" - ماميلودي صنداونز "جنوب إفريقيا" - الأهلي "مصر".

وللمرة الثانية على التوالي تواجد الفريق المريخ السوداني، في مجموعة النادي الأهلي، والذي فشل في تحقيق الفوز عليه في النسخة الماضية بالسودان، وكان العقبة الأكثر تعقيداً لبطل النسخة الأخيرة.

ويواجه الأهلي فريق صن داونز الجنوب إفريقي، في بطولة دوري أبطال أفريقي للمرة الثالثة على التوالي، والتي نجح فيها الأهلي في المواجهتين تخطي عقبة بطل جنوب أفريقيا، في دور ربع نهائي البطولة.